رياضة

راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:09
Doc-P-1431264-638964677876721448.png
Doc-P-1431264-638964677876721448.png photos 0
انتزع الإسباني راؤول فرنانديز أول انتصار له في بطولة موتو جي بي بفوزٍ مُقنع في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة فيليب آيلاند، ليمنح فريق Trackhouse Racing أول فوز له في الفئة الملكة، ويصبح سابع فائز مختلف هذا الموسم.
انطلق ماركو بيزيكي بقوة من المركز الثاني متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق فابيو كوارتارارو قبل المنعطف الأول، ما أتاح لفرنانديز وبيدرو أكوستا التقدّم على الفرنسي الذي كان قد حطّم رقم اللفة في التصفيات. لكن تفوق بيزيكي تلاشى سريعًا بعد اضطراره لتنفيذ عقوبتَي لفة طويلة على خلفية اصطدامه بمارك ماركيز في اندونيسيا، ليعود لاحقًا ويخطف المركز الثالث.

استغل فرنانديز تراجع بيزيكي لتصدّر السباق، وحين وجد المسار خاليًا حافظ على وتيرته حتى خط النهاية. وبهذا الفوز دوّنت أبريليا انتصارها رقم 300 في سباقات الجائزة الكبرى. وقال فرنانديز: إن الفريق آمن به دائمًا، وإن إدارة الإطارات—خصوصًا في اللفات الخمس الأخيرة—كانت مفتاح الفوز في فيليب آيلاند.

وراءه، تبادل بيدرو أكوستا وأليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو المراكز في صراعٍ محتدم، قبل أن يحسم دي جيانانتونيو الوصافة، فيما أكمل بيزيكي منصة التتويج بتعافٍ لافتٍ رغم العقوبة.

وعاش كوارتارارو سباقًا صعبًا أنهى خلاله في المركز الحادي عشر، فيما تبددت آمال الأسترالي جاك ميلر في منصة التتويج مع الاكتفاء بالسادس. وزادت خيبة فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين، بانسحابه بعد حادثٍ قبل أربع لفات من النهاية.
