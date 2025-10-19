راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse

Advertisement

انطلق ماركو بيزيكي بقوة من المركز الثاني متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق فابيو كوارتارارو قبل المنعطف الأول، ما أتاح لفرنانديز وبيدرو أكوستا التقدّم على الفرنسي الذي كان قد حطّم رقم اللفة في التصفيات. لكن تفوق بيزيكي تلاشى سريعًا بعد اضطراره لتنفيذ عقوبتَي لفة طويلة على خلفية اصطدامه بمارك ماركيز في اندونيسيا، ليعود لاحقًا ويخطف المركز الثالث.استغل فرنانديز تراجع بيزيكي لتصدّر السباق، وحين وجد المسار خاليًا حافظ على وتيرته حتى خط النهاية. وبهذا الفوز دوّنت أبريليا انتصارها رقم 300 في سباقات الجائزة الكبرى. وقال فرنانديز: إن الفريق آمن به دائمًا، وإن إدارة الإطارات—خصوصًا في اللفات الخمس الأخيرة—كانت مفتاح الفوز في فيليب آيلاند.وراءه، تبادل بيدرو أكوستا وأليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو المراكز في صراعٍ محتدم، قبل أن يحسم دي جيانانتونيو الوصافة، فيما أكمل بيزيكي منصة التتويج بتعافٍ لافتٍ رغم العقوبة.وعاش كوارتارارو سباقًا صعبًا أنهى خلاله في المركز ، فيما تبددت آمال جاك ميلر في منصة التتويج مع الاكتفاء بالسادس. وزادت خيبة فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم مرتين، بانسحابه بعد حادثٍ قبل أربع لفات من النهاية.