ليس صلاح فقط.. خمسة لاعبين خذلوا جماهير ليفربول أمام "اليونايتد"

Advertisement

واصل نتائجه المتعثرة في الممتاز بعد الخسارة الثالثة على التوالي، بعدما سقط أمام بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد على ملعبه "آنفيلد" ضمن الجولة الثامنة.افتتح التسجيل مبكرًا بعد مرور دقيقتين عن طريق الكاميروني مبيومو، الذي استغل سقوط لاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر في بداية المباراة. حاول ليفربول إدراك التعادل، وسجل كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 78، لكن هاري ماغواير منح الفوز لليونايتد برأسية حاسمة في الدقيقة 84.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع، بعد هزيماته السابقة أمام كريستال بالاس وتشيلسي.كما تعرض نجوم ليفربول لانتقادات جماهيرية بسبب الأداء المخيب، أبرزهم:: لم يسجل أو يصنع فرصًا، سدد كرة واحدة فقط، وفقد 16 مرة، وظهر بلا خطورة في الثلث الأخير.ميلوس كيركيز: الظهير الأيسر لم يساهم هجوميًا، رغم تمريراته الدقيقة، وخسر الكرة 15 مرة.كونور برادلي: الظهير الأيمن الشاب لم يهدد مرمى الخصم، ولم يسدد، وخسر الاستحواذ 8 مرات.فيرجيل فان دايك: رغم أرقامه الدفاعية، ظهر التنظيم الدفاعي لليفربول ضعيفًا، وأضاع فرصة خطيرة أمام المرمى.ألكسندر إيزاك: لم يسجل أو يهدد مرمى الخصم بشكل فعّال، وفقد الكرة 8 مرات، وأضاع فرصة ذهبية لتغيير مجريات اللقاء.