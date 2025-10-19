Advertisement

رياضة

ليس صلاح فقط.. خمسة لاعبين خذلوا جماهير ليفربول أمام "اليونايتد"

Lebanon 24
19-10-2025 | 14:51
واصل ليفربول نتائجه المتعثرة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الخسارة الثالثة على التوالي، بعدما سقط أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد على ملعبه "آنفيلد" ضمن الجولة الثامنة.
افتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكرًا بعد مرور دقيقتين عن طريق الكاميروني بريان مبيومو، الذي استغل سقوط لاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر في بداية المباراة. حاول ليفربول إدراك التعادل، وسجل الهولندي كودي جاكبو هدف التعادل في الدقيقة 78، لكن هاري ماغواير منح الفوز لليونايتد برأسية حاسمة في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع، بعد هزيماته السابقة أمام كريستال بالاس وتشيلسي.

كما تعرض نجوم ليفربول لانتقادات جماهيرية بسبب الأداء المخيب، أبرزهم:

محمد صلاح: لم يسجل أو يصنع فرصًا، سدد كرة واحدة فقط، وفقد الكرة 16 مرة، وظهر بلا خطورة في الثلث الأخير.

ميلوس كيركيز: الظهير الأيسر لم يساهم هجوميًا، رغم تمريراته الدقيقة، وخسر الكرة 15 مرة.

كونور برادلي: الظهير الأيمن الشاب لم يهدد مرمى الخصم، ولم يسدد، وخسر الاستحواذ 8 مرات.

فيرجيل فان دايك: رغم أرقامه الدفاعية، ظهر التنظيم الدفاعي لليفربول ضعيفًا، وأضاع فرصة خطيرة أمام المرمى.

ألكسندر إيزاك: لم يسجل أو يهدد مرمى الخصم بشكل فعّال، وفقد الكرة 8 مرات، وأضاع فرصة ذهبية لتغيير مجريات اللقاء.
الدوري الإنكليزي

محمد صلاح

الهولندي

مانشستر

إنكليزي

يونايتد

