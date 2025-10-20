دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يكتسح الشرطة

عاد الاتحاد السعودي بفوز كبير من أرض الشرطة 4–1، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من أبطال للنخبة.

افتتح بسام شاكر التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 5، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة برباعية.



وسجّل للاتحاد كلٌّ من الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة 17، والبرازيلي فابينيو عند الدقيقة 29، ثم أضاف حسام عوار ثنائية في الدقيقتين 60 و76.



وتعرّض لاعب الاتحاد دانيلو بيريرا للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني عند الدقيقة 50، غير أن النقص العددي لم يمنع الفريق من توسيع الفارق وحسم النقاط.



وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى "3" نقاط، فيما تجمّد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة. ( بي ان سبورتس)