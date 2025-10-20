24
Advertisement
رياضة
دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يكتسح الشرطة
Lebanon 24
20-10-2025
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الاتحاد السعودي بفوز كبير من أرض الشرطة
العراقي
4–1، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من
دوري
أبطال
آسيا
للنخبة.
Advertisement
افتتح بسام شاكر التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 5، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة برباعية.
وسجّل للاتحاد كلٌّ من الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة 17، والبرازيلي فابينيو عند الدقيقة 29، ثم أضاف
الجزائري
حسام عوار ثنائية في الدقيقتين 60 و76.
وتعرّض لاعب الاتحاد
البرتغالي
دانيلو بيريرا للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني عند الدقيقة 50، غير أن النقص العددي لم يمنع الفريق من توسيع الفارق وحسم النقاط.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى "3" نقاط، فيما تجمّد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة. ( بي ان سبورتس)
Advertisement
