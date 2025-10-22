هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه

كشفت تقارير صحفية موقف الإنكليزي من بيع نجمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم.

ومن جانبه ذكر موقع " إنسايدر" في تقرير له أنه تواصل مع مسؤولين من لسؤالهم عن إمكانية بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2026.



ويأتي ذلك بعد المطالبات من قبل البعض برحيل الدولي المصري الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه منذ الانتقال إلى في الموسم الحالي.



ولكن مصادر ليفربول أكدت عدم وجود أي نية للاستغناء عن سواء في الشتاء المقبل أو حتى في صيف 2026 رغم مستواه المتراجع مؤخرا. (روسيا اليوم)