رياضة
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
Lebanon 24
22-10-2025
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية موقف
نادي ليفربول
الإنكليزي من بيع نجمه
المصري محمد صلاح
خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم.
ومن جانبه ذكر موقع "
فوتبول
إنسايدر"
البريطاني
في تقرير له أنه تواصل مع مسؤولين من
ليفربول
لسؤالهم عن إمكانية بيع صلاح في سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2026.
ويأتي ذلك بعد المطالبات من قبل البعض برحيل الدولي المصري الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه منذ الانتقال إلى
أنفيلد
في الموسم الحالي.
ولكن مصادر ليفربول أكدت عدم وجود أي نية للاستغناء عن
محمد صلاح
سواء في الشتاء المقبل أو حتى في صيف 2026 رغم مستواه المتراجع مؤخرا. (روسيا اليوم)
