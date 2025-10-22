Advertisement

حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب

22-10-2025 | 09:44
لقي المهاجم البرازيليّ الشاب أنطوني إيلانو لاعب فريق "بياوي إيسبورتي"، مصرعه بعد اصطدامه ببقرة أثناء قيادته دراجة نارية.


وقالت الشرطة إنّ "الاصطدام كان قويا وأدى إلى وفاة اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على الفور".
وذكر أصدقاء أنطوني أنه كان يحتفل في تلك الليلة بعيد ميلاد والده، ويستعدّ للمشاركة في كأس البرازيل لفئة أقل من 20 عاما. (روسيا اليوم)
 
 
 
بالفيديو.. وفاة <a class='entities-links' href='/entity/4220665019/لاعب-شاب/ar/1?utm_term=PublicFigures-لاعب-شاب&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لاعب-شاب&id=503275&catid=0&pagetype=PublicFigures'>لاعب شاب</a> بسبب بقرة
 
