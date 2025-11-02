"لسنا في أفضل حالاتنا بعد"… غوارديولا يلمّح إلى انتفاضة قريبة!

Advertisement

أكد ، مدرب ، أن فريقه يقترب من استعادة مستواه الحقيقي بعد فترة من التذبذب، مشيراً إلى أن الهدف الآن هو ملاحقة المتصدر والعودة إلى موقع المنافسة على القمة.وأوضح في تصريحات قبل مواجهة بورنموث الأحد المقبل، أن الخسارة أمام (1-0) كانت بمثابة جرس إنذار، لكنها لن تؤثر على ثقة الفريق بنفسه، مضيفاً: “لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، لكننا اقتربنا كثيراً. عندما أرى اللاعبين في غرفة الملابس، وفي التدريبات، أشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.”وأشار المدرب الإسباني إلى أن عودة إلى مستواه الكامل ستكون نقطة تحول مهمة في أداء الفريق، قائلاً: “حين يستعيد رودري جاهزيته التامة ومع الخيارات الأخرى التي نملكها، سنصبح فريقاً يصعب هزيمته، وهذا ما أبحث عنه تحديداً.”وختم غوارديولا حديثه قائلاً: “لا أعلم ما إذا كنا سنكون قريبين من المنافسة على اللقب هذا الموسم، لكن منذ في أميركا، أشعر بتفاؤل كبير تجاه المجموعة، والطريقة التي نتطور بها تمنحني ثقة بأن سيتي سيعود قوياً كما كان.”