رياضة

"لسنا في أفضل حالاتنا بعد"… غوارديولا يلمّح إلى انتفاضة قريبة!

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:00
Doc-P-1436887-638976250046366411.jpg
Doc-P-1436887-638976250046366411.jpg photos 0
أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه يقترب من استعادة مستواه الحقيقي بعد فترة من التذبذب، مشيراً إلى أن الهدف الآن هو ملاحقة أرسنال المتصدر والعودة إلى موقع المنافسة على القمة.
وأوضح غوارديولا في تصريحات قبل مواجهة بورنموث الأحد المقبل، أن الخسارة أمام أستون فيلا (1-0) كانت بمثابة جرس إنذار، لكنها لن تؤثر على ثقة الفريق بنفسه، مضيفاً: “لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، لكننا اقتربنا كثيراً. عندما أرى اللاعبين في غرفة الملابس، وفي التدريبات، أشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.”

وأشار المدرب الإسباني إلى أن عودة رودري إلى مستواه الكامل ستكون نقطة تحول مهمة في أداء الفريق، قائلاً: “حين يستعيد رودري جاهزيته التامة ومع الخيارات الأخرى التي نملكها، سنصبح فريقاً يصعب هزيمته، وهذا ما أبحث عنه تحديداً.”

وختم غوارديولا حديثه قائلاً: “لا أعلم ما إذا كنا سنكون قريبين من المنافسة على اللقب هذا الموسم، لكن منذ كأس العالم للأندية في أميركا، أشعر بتفاؤل كبير تجاه المجموعة، والطريقة التي نتطور بها تمنحني ثقة بأن مانشستر سيتي سيعود قوياً كما كان.”
 
