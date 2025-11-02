صلاح يعترف: لست راضياً عن مستواي هذا الموسم

Advertisement

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" : "هل أنا سعيد بأدائي الشخصي هذا الموسم؟ لا، وقُلت ذلك منذ البداية". وأضاف: "لكني أعرف ، أنا ألعب هذه الرياضة منذ سنواتٍ كثيرة، وهذا الموسم غريب جداً لنا لأن الفريق ضم عدداً من اللاعبين الجدد".وأوضح النجم المصري أن اللاعبين الجدد "جيدون جداً، ولكنهم بحاجة إلى الوقت من أجل التأقلم مع الفريق"، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثر على أداء الفريق بشكل عام. ورغم الخسائر التي مني بها ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال ، أكد صلاح أن الفريق "بدأ في العودة للمسار الصحيح الآن".وتمكن صلاح من تسجيل هدفه التاريخي رقم 250 في جميع البطولات مع ليفربول خلال الفوز 2-0 على أستون فيلا، محتفظاً بالمركز الثالث في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ. وعن هذا الإنجاز قال: "تسجيل 250 هدفاً مع ليفربول؟ هذا شعور رائع أن تسجل الأهداف مع ناد كبير كهذا، لا أعتبره أمراً عادياً أو سهلاً، أنا فخور وسعيد جداً بهذا الإنجاز". (سكاي نيوز)