Advertisement

رياضة

صلاح يعترف: لست راضياً عن مستواي هذا الموسم

Lebanon 24
02-11-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1436980-638976651329498578.png
Doc-P-1436980-638976651329498578.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصريحات صريحة وغير معتادة، اعترف النجم المصري محمد صلاح بعدم رضاه عن أدائه الشخصي خلال الموسم الحالي، رغم تسجيله الهدف التاريخي رقم 250 مع ليفربول، في موسم وصفه بالـ"غريب جداً" بسبب دمج عدد كبير من اللاعبين الجدد في الفريق.
Advertisement

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هل أنا سعيد بأدائي الشخصي هذا الموسم؟ لا، وقُلت ذلك منذ البداية". وأضاف: "لكني أعرف كرة القدم، أنا ألعب هذه الرياضة منذ سنواتٍ كثيرة، وهذا الموسم غريب جداً لنا لأن الفريق ضم عدداً من اللاعبين الجدد".

وأوضح النجم المصري أن اللاعبين الجدد "جيدون جداً، ولكنهم بحاجة إلى الوقت من أجل التأقلم مع الفريق"، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثر على أداء الفريق بشكل عام. ورغم الخسائر التي مني بها ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أكد صلاح أن الفريق "بدأ في العودة للمسار الصحيح الآن".

وتمكن صلاح من تسجيل هدفه التاريخي رقم 250 في جميع البطولات مع ليفربول خلال الفوز 2-0 على أستون فيلا، محتفظاً بالمركز الثالث في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ. وعن هذا الإنجاز قال: "تسجيل 250 هدفاً مع ليفربول؟ هذا شعور رائع أن تسجل الأهداف مع ناد كبير كهذا، لا أعتبره أمراً عادياً أو سهلاً، أنا فخور وسعيد جداً بهذا الإنجاز". (سكاي نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
lebanon 24
02/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعادل فريقه... مدرّب برشلونة للاعبيه: لست راضياً
lebanon 24
02/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟
lebanon 24
02/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لست راضيا".. هكذا علّق ترامب على حادثة اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا
lebanon 24
02/11/2025 14:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

كرة القدم

أوروبا

الرياض

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2025-11-02
04:53 | 2025-11-02
04:01 | 2025-11-02
03:56 | 2025-11-02
03:48 | 2025-11-02
00:36 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24