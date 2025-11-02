29
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صلاح يعترف: لست راضياً عن مستواي هذا الموسم
Lebanon 24
02-11-2025
|
01:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تصريحات صريحة وغير معتادة، اعترف النجم المصري محمد صلاح بعدم رضاه عن أدائه الشخصي خلال الموسم الحالي، رغم تسجيله الهدف التاريخي رقم 250 مع ليفربول، في موسم وصفه بالـ"غريب جداً" بسبب دمج عدد كبير من اللاعبين الجدد في الفريق.
Advertisement
وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"
البريطانية
: "هل أنا سعيد بأدائي الشخصي هذا الموسم؟ لا، وقُلت ذلك منذ البداية". وأضاف: "لكني أعرف
كرة القدم
، أنا ألعب هذه الرياضة منذ سنواتٍ كثيرة، وهذا الموسم غريب جداً لنا لأن الفريق ضم عدداً من اللاعبين الجدد".
وأوضح النجم المصري أن اللاعبين الجدد "جيدون جداً، ولكنهم بحاجة إلى الوقت من أجل التأقلم مع الفريق"، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثر على أداء الفريق بشكل عام. ورغم الخسائر التي مني بها ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال
أوروبا
، أكد صلاح أن الفريق "بدأ في العودة للمسار الصحيح الآن".
وتمكن صلاح من تسجيل هدفه التاريخي رقم 250 في جميع البطولات مع ليفربول خلال الفوز 2-0 على أستون فيلا، محتفظاً بالمركز الثالث في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ. وعن هذا الإنجاز قال: "تسجيل 250 هدفاً مع ليفربول؟ هذا شعور رائع أن تسجل الأهداف مع ناد كبير كهذا، لا أعتبره أمراً عادياً أو سهلاً، أنا فخور وسعيد جداً بهذا الإنجاز". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
Lebanon 24
لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم
02/11/2025 14:32:49
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعادل فريقه... مدرّب برشلونة للاعبيه: لست راضياً
Lebanon 24
بعد تعادل فريقه... مدرّب برشلونة للاعبيه: لست راضياً
02/11/2025 14:32:49
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟
02/11/2025 14:32:49
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لست راضيا".. هكذا علّق ترامب على حادثة اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا
Lebanon 24
"لست راضيا".. هكذا علّق ترامب على حادثة اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا
02/11/2025 14:32:49
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
البريطانية
سكاي نيوز
البريطاني
كرة القدم
أوروبا
الرياض
بالمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس
Lebanon 24
كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس
08:00 | 2025-11-02
02/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
Lebanon 24
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
04:53 | 2025-11-02
02/11/2025 04:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)
Lebanon 24
في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)
04:01 | 2025-11-02
02/11/2025 04:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
Lebanon 24
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
03:56 | 2025-11-02
02/11/2025 03:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
03:48 | 2025-11-02
02/11/2025 03:48:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2025-11-02
كاد يسجل هدف الفوز.. عودة نيمار إلى الملاعب مع سانتوس
04:53 | 2025-11-02
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
04:01 | 2025-11-02
في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)
03:56 | 2025-11-02
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
03:48 | 2025-11-02
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
00:36 | 2025-11-02
جيسوس يبرر عدم تبديل رونالدو
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24