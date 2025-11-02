29
رياضة
بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي
Lebanon 24
02-11-2025
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريق
ريال مدريد
لانتصار عريض وساحق بنتيجة 4-0 على فالنسيا، مساء السبت، في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، ليسجل ثنائية ويقود فريقه للصدارة ببراعة.
سجل مبابي هدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وهدفاً مذهلاً في الدقيقة 31، في ليلة توج فيها بالحذاء الذهبي
الأوروبي
قبل المباراة وسط تصفيق حار من جماهير السانتياغو برنابيو. كما احتفل النجم الفرنسي مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر تشرين الأول.
لم يقتصر التألق على مبابي فقط، حيث سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وأضاف ألفارو كاريراس الهدف الرابع في الدقيقة 82 بتسديدة مذهلة إلى الزاوية
العليا
، في عرض متكامل للفريق الملكي.
بدأ
ريال
مدريد
المباراة بضغط هجومي شديد، حيث كان يمكن أن يسجل أكثر من هدف قبل ركلة الجزاء الأولى. ورغم إهدار فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 43، إلا أن الفريق واصل سيطرته وحسم المباراة بشكل لا لبس فيه.
بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 30 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر، في تأكيد على الهوة الكبيرة بين الفريقين هذا الموسم. (كووورة)
