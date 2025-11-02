Advertisement

رياضة

بعرض كروي ممتع.. الريال يسحق فالنسيا ويردّ دين الموسم الماضي

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1437013-638976743425575322.png
Doc-P-1437013-638976743425575322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريق ريال مدريد لانتصار عريض وساحق بنتيجة 4-0 على فالنسيا، مساء السبت، في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، ليسجل ثنائية ويقود فريقه للصدارة ببراعة.
Advertisement

سجل مبابي هدفين من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وهدفاً مذهلاً في الدقيقة 31، في ليلة توج فيها بالحذاء الذهبي الأوروبي قبل المباراة وسط تصفيق حار من جماهير السانتياغو برنابيو. كما احتفل النجم الفرنسي مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر تشرين الأول.

لم يقتصر التألق على مبابي فقط، حيث سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، وأضاف ألفارو كاريراس الهدف الرابع في الدقيقة 82 بتسديدة مذهلة إلى الزاوية العليا، في عرض متكامل للفريق الملكي.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي شديد، حيث كان يمكن أن يسجل أكثر من هدف قبل ركلة الجزاء الأولى. ورغم إهدار فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 43، إلا أن الفريق واصل سيطرته وحسم المباراة بشكل لا لبس فيه.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 30 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر، في تأكيد على الهوة الكبيرة بين الفريقين هذا الموسم. (كووورة)
 

مواضيع ذات صلة
كان مقررًا عرضه خلال موسم رمضان الماضي… حل مشكلة هذا المسلسل والممثلة الشهيرة ستشارك فيه
lebanon 24
02/11/2025 14:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد لفوز ساحق على كايرات ألماتي
lebanon 24
02/11/2025 14:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
lebanon 24
02/11/2025 14:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
02/11/2025 14:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24

ريال مدريد

الأوروبي

أوروبي

العليا

العلي

مدريد

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2025-11-02
04:53 | 2025-11-02
04:01 | 2025-11-02
03:48 | 2025-11-02
01:24 | 2025-11-02
00:36 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24