في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)

Kouzlo poháru - rumunská verze.
Proti týmu (U. Craiova), se kterým si v prosinci zahraje Sparta v KL, nastoupil za Sanatatea Cluj v závěru pohárového středečního utkání 61letý majitel klubu Aurelian Ghisa. pic.twitter.com/5OZH59ytlf
— Sporťák (@SportakCZ) October 31, 2025
Kouzlo poháru - rumunská verze.
Proti týmu (U. Craiova), se kterým si v prosinci zahraje Sparta v KL, nastoupil za Sanatatea Cluj v závěru pohárového středečního utkání 61letý majitel klubu Aurelian Ghisa. pic.twitter.com/5OZH59ytlf