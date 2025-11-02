Advertisement

في الـ61.. رئيس فريق كرة قدم يصبح أكبر لاعب في تاريخ البلاد (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2025 | 04:01
في حدث استثنائي نادر، صنع رئيس نادي ساناتاتيا كلوج الروماني أوريليان غيشا البالغ من العمر 61 عاماً تاريخاً جديداً لكرة القدم في بلاده، بعد أن أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة رسمية في تاريخ رومانيا.
دخل غيشا تاريخ الكرة الرومانية عندما شارك في مباراة فريقه ضد يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس رومانيا. وجاء دخوله الميدان في الدقيقة 89 من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4-1.

علق غيشا على مشاركته الاستثنائية قائلاً: "لقد كان أمراً استثنائياً، وأنا بهذا العمر حاولت مساعدة الفريق على قدر استطاعتي". وأضاف: "لطالما رغبت في أن أكون قريباً من اللاعبين وأن أقدم لهم الدعم، ربما أُلهمهم ببعض الثقة وربما ببعض الرغبة في الأداء على أحسن وجه".
وكشف رئيس النادي عن سر حفاظه على لياقته البدنية قائلاً: "أحاول التدرب مع الفريق مرة أو مرتين أسبوعياً، هذا هو السر. أمارس الرياضة قدر الإمكان كل أسبوع". مؤكداً أن الشغف هو الوقود الحقيقي له: "تأتيني الحماسة من حبّ كرة القدم قبل كل شيء، ومن رفضي الاستسلام".

تُعد هذه المباراة الأولى لغيشا منذ 14 عاماً، حيث لم يخض أي مباراة رسمية منذ عام 2011. ورغم ذلك، لم يعلن اعتزاله رسمياً، ويحرص سنوياً قبل انطلاق الموسم الجديد على الخضوع للفحوص الطبية إلى جانب لاعبيه. (الجزيرة)

 
