رياضة
بعد الخسارة أمام تشلسي.. فرانك يبرّد غضب جماهير توتنهام
Lebanon 24
02-11-2025
|
11:00
A-
A+
قلّل توماس
فرانك
، مدرب
توتنهام هوتسبير
، من أهمية اللقطة التي أثارت الجدل بعد خسارة فريقه أمام
تشيلسي
1-0 في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، حين توجه المدافعان ميكي
فان دي
فين وجد سبينس مباشرة إلى النفق دون تحية الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان عقب المباراة.
وأوضح فرانك في تصريحات صحافية أن "ما حدث مجرد سوء فهم بسيط"، مشيرًا إلى أن اللاعبين "يبذلان كل ما في وسعهما"، وأن "خيبة الأمل بعد الخسارة دفعتهم إلى مغادرة الملعب سريعًا".
وأضاف المدرب الدنماركي: "الجماهير كانت رائعة، فعلت كل ما بوسعها لدعمنا، لكننا لم نقدم الأداء المطلوب. تشيلسي كان أفضل منا اليوم، ولا شك أننا بحاجة إلى مزيد من الانسجام في الثلث الأخير من الملعب".
وأقر فرانك بأن فريقه يعاني من قلة الفاعلية الهجومية مؤخرًا، إذ لم يسجل في عدة مباريات مهمة، لكنه أكد ثقته بأن "
توتنهام
سيعود للتسجيل قريبًا"، قائلاً: "كل فريق دربته كان يسجل الكثير من الأهداف، وسيحدث ذلك هنا أيضًا".
ويأمل توتنهام في العودة إلى سكة الانتصارات خلال المباراتين المقبلتين على أرضه، الأولى أمام كوبنهاغن في
دوري أبطال أوروبا
، والثانية ضد
مانشستر يونايتد
في
الدوري المحلي
، في محاولة لاستعادة ثقة جماهيره وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.
(إرم نيوز)
