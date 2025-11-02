بعد الخسارة أمام تشلسي.. فرانك يبرّد غضب جماهير توتنهام

Advertisement

قلّل توماس ، مدرب ، من أهمية اللقطة التي أثارت الجدل بعد خسارة فريقه أمام 1-0 في ، حين توجه المدافعان ميكي فين وجد سبينس مباشرة إلى النفق دون تحية الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان عقب المباراة.وأوضح فرانك في تصريحات صحافية أن "ما حدث مجرد سوء فهم بسيط"، مشيرًا إلى أن اللاعبين "يبذلان كل ما في وسعهما"، وأن "خيبة الأمل بعد الخسارة دفعتهم إلى مغادرة الملعب سريعًا".وأضاف المدرب الدنماركي: "الجماهير كانت رائعة، فعلت كل ما بوسعها لدعمنا، لكننا لم نقدم الأداء المطلوب. تشيلسي كان أفضل منا اليوم، ولا شك أننا بحاجة إلى مزيد من الانسجام في الثلث الأخير من الملعب".وأقر فرانك بأن فريقه يعاني من قلة الفاعلية الهجومية مؤخرًا، إذ لم يسجل في عدة مباريات مهمة، لكنه أكد ثقته بأن " سيعود للتسجيل قريبًا"، قائلاً: "كل فريق دربته كان يسجل الكثير من الأهداف، وسيحدث ذلك هنا أيضًا".ويأمل توتنهام في العودة إلى سكة الانتصارات خلال المباراتين المقبلتين على أرضه، الأولى أمام كوبنهاغن في ، والثانية ضد في ، في محاولة لاستعادة ثقة جماهيره وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.