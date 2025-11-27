Advertisement

رياضة

نيمار يتحدّى الأطباء.. ويغامر بحلمه في مونديال 2026

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1447864-638999100841243236.png
Doc-P-1447864-638999100841243236.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي، الالتزام بنصائح الأطباء القاضية بالراحة حتى نهاية العام بسبب إصابة في الركبة، مفضّلًا العودة إلى التدريبات رغم المخاطر.
Advertisement

وبحسب موقع "غلوبو" البرازيلي، شارك نيمار في مران سانتوس يومي الأربعاء والخميس، مع أنه كان متوقعًا أن يستمر في الخضوع للراحة، وظهر وهو يرتدي واقيًا للركبة، من دون أن يعني ذلك حمايته كليًا من أي احتكاك أو تدخل قوي خلال المباريات.

الموقع أشار إلى أن نيمار يدرك تمامًا أن الإصرار على اللعب مصابًا قد يكلّفه الغياب عن نهائيات كأس العالم 2026، التي يعتبرها آخر حلم كبير له مع المنتخب البرازيلي، لكنه مع ذلك يصر على التواجد مع فريقه في هذه المرحلة الحرجة.

ويأتي تمسّك نيمار بالمشاركة في التدريبات رغبةً منه في مساندة سانتوس، الذي يعيش وضعًا صعبًا في الدوري البرازيلي باحتلاله المركز الـ17، مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة، ما يجعله مهددًا بالهبوط. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
lebanon 24
28/11/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
lebanon 24
28/11/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كوراساو تفاجئ القارة… وتأهل تاريخي إلى مونديال 2026
lebanon 24
28/11/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تكتسح ليختنشتاين بسباعية وتحجز مقعدها في مونديال 2026
lebanon 24
28/11/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24

نيمار دا سيلفا

كأس العالم

دا سيلفا

البرازيل

الجزيرة

سانتوس

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:38 | 2025-11-28
23:00 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
13:20 | 2025-11-27
06:47 | 2025-11-27
04:28 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24