نيمار يتحدّى الأطباء.. ويغامر بحلمه في مونديال 2026

Advertisement

وبحسب موقع "غلوبو" البرازيلي، شارك في مران سانتوس يومي الأربعاء والخميس، مع أنه كان متوقعًا أن يستمر في الخضوع للراحة، وظهر وهو يرتدي واقيًا للركبة، من دون أن يعني ذلك حمايته كليًا من أي احتكاك أو تدخل قوي خلال المباريات.الموقع أشار إلى أن نيمار يدرك تمامًا أن الإصرار على اللعب مصابًا قد يكلّفه الغياب عن نهائيات 2026، التي يعتبرها آخر حلم كبير له مع المنتخب البرازيلي، لكنه مع ذلك يصر على التواجد مع فريقه في هذه المرحلة الحرجة.ويأتي تمسّك نيمار بالمشاركة في التدريبات رغبةً منه في مساندة سانتوس، الذي يعيش وضعًا صعبًا في الدوري البرازيلي باحتلاله المركز الـ17، مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة، ما يجعله مهددًا بالهبوط. (الجزيرة)