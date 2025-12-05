من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟

Advertisement

اختار الجماهير السودانية كأفضل جمهور في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، تقديراً لحضورها الكثيف وتشجيعها اللافت.وجاء التكريم بعد الأداء المشرف للجماهير في مباراة منتخب أمام نظيره حامل اللقب، والتي انتهت بتعادل سلبي ثمين (0-0) مساء الأربعاء.وشهدت المواجهة حضور 37,143 متفرجاً في مدرجات ، لتسجل ثاني أعلى نسبة حضور جماهيري في الجولة الأولى، بعد المباراة الافتتاحية بين قطر وفلسطين التي سجلت 61,475 متفرجاً في استاد البيت.