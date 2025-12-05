Advertisement

رياضة

من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟

05-12-2025 | 00:10
اختار الاتحاد العربي لكرة القدم الجماهير السودانية كأفضل جمهور في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، تقديراً لحضورها الكثيف وتشجيعها اللافت.
وجاء التكريم بعد الأداء المشرف للجماهير في مباراة منتخب السودان أمام نظيره الجزائري حامل اللقب، والتي انتهت بتعادل سلبي ثمين (0-0) مساء الأربعاء.

وشهدت المواجهة حضور 37,143 متفرجاً في مدرجات ملعب أحمد بن علي، لتسجل ثاني أعلى نسبة حضور جماهيري في الجولة الأولى، بعد المباراة الافتتاحية بين قطر وفلسطين التي سجلت 61,475 متفرجاً في استاد البيت.
الاتحاد العربي لكرة القدم

ملعب أحمد بن علي

الاتحاد العربي

أحمد بن علي

لكرة القدم

كرة القدم

الجزائري

