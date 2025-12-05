24
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
Lebanon 24
05-12-2025
|
00:10
A-
A+
اختار
الاتحاد العربي لكرة القدم
الجماهير السودانية كأفضل جمهور في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، تقديراً لحضورها الكثيف وتشجيعها اللافت.
وجاء التكريم بعد الأداء المشرف للجماهير في مباراة منتخب
السودان
أمام نظيره
الجزائري
حامل اللقب، والتي انتهت بتعادل سلبي ثمين (0-0) مساء الأربعاء.
وشهدت المواجهة حضور 37,143 متفرجاً في مدرجات
ملعب أحمد بن علي
، لتسجل ثاني أعلى نسبة حضور جماهيري في الجولة الأولى، بعد المباراة الافتتاحية بين قطر وفلسطين التي سجلت 61,475 متفرجاً في استاد البيت.
