رياضة

تقرير يكشف وجهة محمد صلاح المحتملة

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:14
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أندية في الدوري السعودي للمحترفين تترقب موقف النجم المصري محمد صلاح، استعدادا لتمويل صفقة انتقاله من ليفربول في حال قرر الرحيل عن "الريدز" خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة تلغراف، الخميس، أن الدوري السعودي في وضع يسمح له بإتمام صفقة تاريخية للتعاقد مع صلاح، خاصة بعد فقدانه مكانه أساسيا في تشكيلة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب تراجع مستواه.

وتعرض صلاح، منذ بداية الموسم، لانتقادات واسعة مع استمرار صيامه التهديفي، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول.

وكان النجم المصري، البالغ من العمر 33 عاما، قد رفض عرضا ضخما بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في أيلول 2023، مفضلاً تمديد عقده مع ليفربول حتى عام 2027.

وبحسب الصحيفة، فإن الطريقة التي توقفت بها المفاوضات بين الاتحاد وصلاح قبل عامين قد تفتح الباب أمام إحياء الصفقة مجدداً، في ظل رغبة الأندية السعودية في ضم أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنكليزي.
