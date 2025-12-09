18
رياضة
شتائم وصدامات.. ماذا يحدث داخل غرفة ملابس ريال مدريد؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
00:27
A-
A+
كشف برنامج "إلـ تشيرينغويتو" الإسباني عن حالة غضب غير مسبوقة داخل غرفة ملابس
ريال مدريد
عقب الخسارة المفاجئة أمام سلتا فيغو 0-2 على
ملعب سانتياغو برنابيو
ضمن الجولة الخامسة عشرة من
الدوري الإسباني
.
وبحسب البرنامج، فقد شهدت غرفة الفريق فوضى شديدة، حيث قام اللاعبون برمي الزجاجات والأدوات الطبية بعصبية، ما تسبب في تحطّم بعض الشاشات، وسط توتر واضح بين أفراد الفريق. وأوضح الصحافي إيدو أغيري أن المدرب
تشابي
ألونسو لم يتمكن من الدخول إلى غرفة الملابس عقب المباراة، وأن حديثه مع اللاعبين تأجل إلى تدريب صباح الاثنين.
وتأتي هذه الخسارة لتعمّق أزمة نتائج
ريال
مدريد
، الذي حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، ليتجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، خلف
برشلونة
المتصدر بـ40 نقطة.
وأضاف أغيري أن التوتر امتدّ إلى مشادات كلامية داخلية بين مجموعتين من اللاعبين؛ إذ اتهمت مجموعة زملاءها بأنهم يبرّرون الهزيمة بالتحكيم، بينما ردّ الطرف الآخر بأن الفريق "يضيع الدوري بيده".
الخسارة المذلة أمام سلتا فيغو، التي شهدت طرد لاعبين من ريال مدريد، تركت الفريق في حالة انهيار معنوي داخل غرفة الملابس، وعلامات استفهام حول قدرة ألونسو على احتواء الموقف قبل تفاقم الأزمة.
