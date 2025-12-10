تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

منشور جديد يثير التكهنات.. هل حسم رحيل صلاح عن ليفربول؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 09:28
أثار النجم المصري محمد صلاح موجة واسعة من التكهنات،الأربعاء 10 كانون الأول 2025 بنشره صورة غامضة لأشجار خريفية عارية تماما من الأوراق في ستوري على إنستغرام.

جاء المنشور في أوج أزمة غير مسبوقة بين اللاعب ومدربه الهولندي آرني سلوت، واعتبرها الكثيرون رسالة رمزية تعبر عن "نهاية مرحلة" بعد ثماني سنوات مجيدة في أنفيلد.
 
وأكد فابريزيو رومانو أن إدارة ليفربول باتت منفتحة لدراسة العروض الرسمية لرحيل صلاح في سوق الشتاء كانون الثاني المقبل، شرط أن تكون الأرقام "مناسبة" للنادي، رغم أن عقد اللاعب يمتد حتى 2027 مع خيار التمديد عاما إضافيا. (سكاي نيوز عربية) 
 
صلاح ينشر صورة "أشجار عارية".. هل حسم الرحيل عن ليفربول؟
