منشور جديد يثير التكهنات.. هل حسم رحيل صلاح عن ليفربول؟

أثار النجم موجة واسعة من التكهنات،الأربعاء 10 كانون الأول 2025 بنشره صورة غامضة لأشجار خريفية عارية تماما من الأوراق في على إنستغرام.



جاء المنشور في أوج أزمة غير مسبوقة بين اللاعب ومدربه آرني ، واعتبرها الكثيرون رسالة رمزية تعبر عن "نهاية مرحلة" بعد ثماني سنوات مجيدة في أنفيلد.

وأكد فابريزيو رومانو أن إدارة باتت منفتحة لدراسة العروض الرسمية لرحيل صلاح في سوق الشتاء كانون الثاني المقبل، شرط أن تكون الأرقام "مناسبة" للنادي، رغم أن عقد اللاعب يمتد حتى 2027 مع خيار التمديد عاما إضافيا. (سكاي نيوز عربية)