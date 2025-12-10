تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
رياضة
منشور جديد يثير التكهنات.. هل حسم رحيل صلاح عن ليفربول؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
09:28
أثار النجم
المصري محمد صلاح
موجة واسعة من التكهنات،الأربعاء 10 كانون الأول 2025 بنشره صورة غامضة لأشجار خريفية عارية تماما من الأوراق في
ستوري
على إنستغرام.
جاء المنشور في أوج أزمة غير مسبوقة بين اللاعب ومدربه
الهولندي
آرني
سلوت
، واعتبرها الكثيرون رسالة رمزية تعبر عن "نهاية مرحلة" بعد ثماني سنوات مجيدة في أنفيلد.
وأكد فابريزيو رومانو أن إدارة
ليفربول
باتت منفتحة لدراسة العروض الرسمية لرحيل صلاح في سوق الشتاء كانون الثاني المقبل، شرط أن تكون الأرقام "مناسبة" للنادي، رغم أن عقد اللاعب يمتد حتى 2027 مع خيار التمديد عاما إضافيا. (سكاي نيوز عربية)
المصري محمد صلاح
المصري محمد
محمد صلاح
سكاي نيوز
الهولندي
ستوري
روما
