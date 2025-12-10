تتجه أنظار الجماهير المغربية والسورية إلى المواجهة المرتقبة بين "أسود الأطلس" و"نسور قاسيون" ضمن ربع نهائي كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، والتي تستمر حتى 18 كانون الأول الجاري.



ودخل المنتخب المغربي اللقاء بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، واضعًا نصب عينيه بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار بثبات. في المقابل، يخوض المنتخب السوري المباراة بطموح العبور إلى المربع الذهبي، بعدما حلّ وصيفًا في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف خلف المنتخب الفلسطيني المتصدر، بقيادة المهاجم المتألق عمر خريبين.



موعد المباراة

تُقام المواجهة يوم الخميس 11 كانون الأول على أرضية ملعب الدولي، عند الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وسوريا، و15:30 بتوقيت .



القنوات الناقلة

تنقل المباراة مباشرة عبر:

• beIN Sports

• قنوات الكاس

• أبو ظبي الرياضية

• دبي الرياضية

• الرياضية



كما تتوفر تغطية لحظية دقيقة عبر منصات نت.



التشكيلة المتوقعة للمغرب

مهدي بنعبيد، سفيان بوفتيني، مروان سعدان، محمد بولكسوت، حمزة الموسوي، محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش، أمين زحزوح، طارق تيسودالي، كريم البركاوي.



التشكيلة المتوقعة لسوريا

إلياس هدايا، أحمد فقا، عبد الله الشامي، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان، محمد عنز، إلمار أبراهام، أنطونيو يعقوب، محمود المواس، عمر خريبين، محمد الحلاق.





Advertisement