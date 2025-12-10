تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"أسود الأطلس" و"نسور قاسيون"… صراع التأهل إلى نصف النهائي

Lebanon 24
10-12-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1453324-639009903626173348.webp
Doc-P-1453324-639009903626173348.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه أنظار الجماهير المغربية والسورية إلى المواجهة المرتقبة بين "أسود الأطلس" و"نسور قاسيون" ضمن ربع نهائي كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، والتي تستمر حتى 18 كانون الأول الجاري.

ودخل المنتخب المغربي اللقاء بعد تصدّره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، واضعًا نصب عينيه بلوغ نصف النهائي ومواصلة المشوار بثبات. في المقابل، يخوض المنتخب السوري المباراة بطموح العبور إلى المربع الذهبي، بعدما حلّ وصيفًا في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف خلف المنتخب الفلسطيني المتصدر، بقيادة المهاجم المتألق عمر خريبين.

موعد المباراة
تُقام المواجهة يوم الخميس 11 كانون الأول على أرضية ملعب خليفة الدولي، عند الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وسوريا، و15:30 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة
تنقل المباراة مباشرة عبر:
• beIN Sports
• قنوات الكاس
• أبو ظبي الرياضية
• دبي الرياضية
الكويت الرياضية

كما تتوفر تغطية لحظية دقيقة عبر منصات الجزيرة نت.

التشكيلة المتوقعة للمغرب
مهدي بنعبيد، سفيان بوفتيني، مروان سعدان، محمد بولكسوت، حمزة الموسوي، محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، أنس باش، أمين زحزوح، طارق تيسودالي، كريم البركاوي.

التشكيلة المتوقعة لسوريا
إلياس هدايا، أحمد فقا، عبد الله الشامي، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان، محمد عنز، إلمار أبراهام، أنطونيو يعقوب، محمود المواس، عمر خريبين، محمد الحلاق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"كلاسيكو الأحد": "ريال مدريد" و"برشلونة" في صراع الصدارة التاريخي
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أشبال الأطلس إلى ربع نهائي مونديال الناشئين بعد فوز مثير على مالي
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ عن بشار الأسد: "أقل شي ممكن أبزق عليه" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الجزيرة

السورية

الكويت

فلسطين

الرياض

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2025-12-10
Lebanon24
10:43 | 2025-12-10
Lebanon24
09:28 | 2025-12-10
Lebanon24
08:39 | 2025-12-10
Lebanon24
07:47 | 2025-12-10
Lebanon24
07:20 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24