قرار أميركي بشأن مونديال 2026 يثير الجدل.. فما القصة؟

أثار إعلان جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية الدولية، بعدما أعلن رسمياً منع جماهير منتخبات السنغال وكوت ديفوار وإيران وهايتي من دخول خلال فترة إقامة كأس العالم 2026. القرار، الذي وقعه الرئيس الأميركي ، يهدف وفق الحكومة إلى اعتبارات أمنية، ويستثني الوفود الرسمية بما في ذلك اللاعبين وأفراد العائلات، لكنه يحظر دخول الجماهير العادية.



وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ المونديال، مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل منتخباً خامساً إذا تأهلت الكونغو . وقد أثار القرار موجة غضب واسعة في الدول المعنية، حيث اعتبره مشجعون ومسؤولون انتهاكاً لروح العدالة ومبدأ دعم الفرق من المدرجات، مؤكدين خيبة أملهم من حرمانهم من مساندة منتخباتهم في أكبر حدث كروي عالمي.

