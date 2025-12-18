تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

قرار أميركي بشأن مونديال 2026 يثير الجدل.. فما القصة؟

Lebanon 24
18-12-2025 | 02:36
أثار إعلان البيت الأبيض جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية الدولية، بعدما أعلن رسمياً منع جماهير منتخبات السنغال وكوت ديفوار وإيران وهايتي من دخول الولايات المتحدة خلال فترة إقامة كأس العالم 2026. القرار، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدف وفق الحكومة إلى اعتبارات أمنية، ويستثني الوفود الرسمية بما في ذلك اللاعبين وأفراد العائلات، لكنه يحظر دخول الجماهير العادية.

وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ المونديال، مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل منتخباً خامساً إذا تأهلت الكونغو الديمقراطية. وقد أثار القرار موجة غضب واسعة في الدول المعنية، حيث اعتبره مشجعون ومسؤولون انتهاكاً لروح العدالة ومبدأ دعم الفرق من المدرجات، مؤكدين خيبة أملهم من حرمانهم من مساندة منتخباتهم في أكبر حدث كروي عالمي.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

دونالد

الرياض

