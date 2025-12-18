بسبب الأمطار الغزيرة.. توقف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

تأجل انطلاق الشوط الثاني من عمر المباراة التي تجمع بين منتخبى والإمارات، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.



وتشهد العاصمة هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ عدة ساعات، مما دفع حكم اللقاء لتأجيل انطلاق الشوط الثاني لحين تحسن الأحوال الجوية، علماً بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.



Advertisement