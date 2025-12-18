تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
رياضة
بسبب الأمطار الغزيرة.. توقف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
Lebanon 24
18-12-2025
|
08:07
تأجل انطلاق الشوط الثاني من عمر المباراة التي تجمع بين منتخبى
السعودية
والإمارات، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.
وتشهد العاصمة
القطرية
الدوحة
هطول أمطار غزيرة متواصلة منذ عدة ساعات، مما دفع حكم اللقاء لتأجيل انطلاق الشوط الثاني لحين تحسن الأحوال الجوية، علماً بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.
