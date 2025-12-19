تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

خلال زيارته إلى الهند... هدية بمليون يورو لميسي

Lebanon 24
19-12-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1457545-639017672378212781.webp
Doc-P-1457545-639017672378212781.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، على هدية فاخرة خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، تمثّلت بساعة نادرة تُقدّر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن الهدية قُدّمت لميسي في ختام زيارته التي استمرت أربعة أيام، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة تحت اسم "جولة GOAT".

وخلال الزيارة، لبّى ميسي دعوة الملياردير الهندي موكيش أمباني إلى مركز "فانتارا" المخصص لحماية الحياة البرية، حيث قدّم له نجله أنانت ساعة فاخرة من طراز Richard Mille Tourbillon RM 003-V2 GMT بنسختها الآسيوية النادرة، والتي لم يُصنع منها سوى 12 قطعة حول العالم.

وتتميّز الساعة بتصميم من الكربون الأسود وميناء هيكلي يكشف الحركة الداخلية للتروس، ما يجعلها من أكثر الإصدارات تميّزًا في عالم الساعات الفاخرة.

وانتشرت صور لميسي وهو يرتدي الساعة الجديدة، في إشارة إلى تقبّله الهدية بسرور، لتُضاف إلى مجموعته الراقية التي تضم ساعات نادرة أخرى، بينها "باربي دايتونا" من رولكس بقيمة تقارب 700 ألف جنيه إسترليني، و"رينبو دايتونا" المرصّعة بالأحجار الكريمة والمقدّرة بنحو 505 آلاف جنيه إسترليني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: ميسي يؤدي طقوسًا هندوسية في ختام زيارته التاريخية للهند
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
من سمح لميسي بزيارة ملعب كامب نو؟ برشلونة يحقق
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إقتحام للملعب وأعمال شغب.. الفوضى تُفسد زيارة ميسي إلى الهند (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي ينتصر قضائياً ويحصل على 60 مليون يورو
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:36:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

منوعات

الأرجنتيني ليونيل ميسي

البريطانية

البريطاني

أرجنتيني

الكريم

الهند

الهدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
Lebanon24
10:35 | 2025-12-19
Lebanon24
09:59 | 2025-12-19
Lebanon24
09:52 | 2025-12-19
Lebanon24
09:18 | 2025-12-19
Lebanon24
08:59 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24