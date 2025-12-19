تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
خلال زيارته إلى الهند... هدية بمليون يورو لميسي
Lebanon 24
19-12-2025
|
14:00
photos
حصل النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
، لاعب إنتر ميامي الأميركي، على هدية فاخرة خلال زيارته الأخيرة إلى
الهند
، تمثّلت بساعة نادرة تُقدّر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة ذا صن
البريطانية
أن الهدية قُدّمت لميسي في ختام زيارته التي استمرت أربعة أيام، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة تحت اسم "جولة GOAT".
وخلال الزيارة، لبّى
ميسي
دعوة الملياردير الهندي موكيش أمباني إلى مركز "فانتارا" المخصص لحماية الحياة البرية، حيث قدّم له نجله أنانت ساعة فاخرة من طراز Richard Mille Tourbillon RM 003-V2 GMT بنسختها الآسيوية النادرة، والتي لم يُصنع منها سوى 12 قطعة حول العالم.
وتتميّز الساعة بتصميم من الكربون الأسود وميناء هيكلي يكشف الحركة الداخلية للتروس، ما يجعلها من أكثر الإصدارات تميّزًا في عالم الساعات الفاخرة.
وانتشرت صور لميسي وهو يرتدي الساعة الجديدة، في إشارة إلى تقبّله الهدية بسرور، لتُضاف إلى مجموعته الراقية التي تضم ساعات نادرة أخرى، بينها "باربي دايتونا" من رولكس بقيمة تقارب 700 ألف جنيه إسترليني، و"رينبو دايتونا" المرصّعة بالأحجار الكريمة والمقدّرة بنحو 505 آلاف جنيه إسترليني.
رياضة
متفرقات
منوعات
الأرجنتيني ليونيل ميسي
البريطانية
البريطاني
أرجنتيني
الكريم
الهند
الهدي
