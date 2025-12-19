خلال زيارته إلى الهند... هدية بمليون يورو لميسي

حصل النجم ، لاعب إنتر ميامي الأميركي، على هدية فاخرة خلال زيارته الأخيرة إلى ، تمثّلت بساعة نادرة تُقدّر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني.



وذكرت صحيفة ذا صن أن الهدية قُدّمت لميسي في ختام زيارته التي استمرت أربعة أيام، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة تحت اسم "جولة GOAT".



وخلال الزيارة، لبّى دعوة الملياردير الهندي موكيش أمباني إلى مركز "فانتارا" المخصص لحماية الحياة البرية، حيث قدّم له نجله أنانت ساعة فاخرة من طراز Richard Mille Tourbillon RM 003-V2 GMT بنسختها الآسيوية النادرة، والتي لم يُصنع منها سوى 12 قطعة حول العالم.



وتتميّز الساعة بتصميم من الكربون الأسود وميناء هيكلي يكشف الحركة الداخلية للتروس، ما يجعلها من أكثر الإصدارات تميّزًا في عالم الساعات الفاخرة.



وانتشرت صور لميسي وهو يرتدي الساعة الجديدة، في إشارة إلى تقبّله الهدية بسرور، لتُضاف إلى مجموعته الراقية التي تضم ساعات نادرة أخرى، بينها "باربي دايتونا" من رولكس بقيمة تقارب 700 ألف جنيه إسترليني، و"رينبو دايتونا" المرصّعة بالأحجار الكريمة والمقدّرة بنحو 505 آلاف جنيه إسترليني.





Advertisement