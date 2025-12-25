الزمالك يفكر في استبدال أحمد عبد الرؤوف بعد تراجع النتائج

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود تفكير في الاستغناء عن خدمات الرؤوف كمدرب للفريق، نتيجة تراجع النتائج والأداء في خلال المباريات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن مسؤولي النادي يشعرون بالغضب من المستوى الذي ظهر عليه الفريق في الفترة الماضية.

وتابع: "هناك اجتماع سيضم جون إدوارد المدير الرياضي ومجلس الإدارة لبحث قرار إقالة أحمد عبد الرؤوف والبحث عن بديل في الفترة الحالية لتدريب الفريق الأول.ويعيش الزمالك ما يشبه أزمة النتائج في الفترة الأخيرة، إذ خسر أول ألقابه في الموسم الحالي عندما انهزم في السوبر المصري أمام الأهلي في نوفمبر الماضي.وإلى جانب خسارة السوبر، لم تكن النتائج تحت قيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف في مستوى تطلعات الجماهير في كأس الكونفدرالية على الرغم من الفوز على زيسكو الزمبي والتعادل مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في أول جولتين من المسابقة.كما خسر الفريق مساء الخميس أمام نادي سموحة (1 ـ 0) في كأس الرابطة لتتصاعد موجة الغضب.ويحتل الزمالك المركز الثاني في كأس الكونفدرالية برصيد 4 نقاط خلف النادي المصري (6 نقاط).أما في الدوري، فيملك الفريق 22 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع، على بعد 7 نقاط من المتصدر سيراميكا كليوباترا.