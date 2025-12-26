تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

التعاون يواصل مطاردته للصدارة في الدوري السعودي

Lebanon 24
26-12-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1460284-639023761441336475.webp
Doc-P-1460284-639023761441336475.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صعد فريق التعاون إلى المركز الثاني في دوري المحترفين السعودي عقب فوزه على مضيفه الخلود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

ورفع التعاون رصيده إلى 25 نقطة ليحتل الوصافة مؤقتاً، بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخلود عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم التعاون عن طريق كريستوفر مينديز في الدقيقة 22، قبل أن يسجل ويليام تروست إيكونج لاعب الخلود الهدف الثاني للتعاون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة تعرض متعب المفرج لاعب التعاون للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فريق الأنصار في صدارة الدوري اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مغريات فلكية تنتظر صلاح في الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة صلاح مع ليفربول تفتح باب انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رافينيا يحسم الجدل ويكذّب شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري السعودي

الجانب الآخر

الثاني عشر

الهلال

ويليام

السعود

سعودي

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2025-12-26
Lebanon24
14:43 | 2025-12-26
Lebanon24
11:57 | 2025-12-26
Lebanon24
10:24 | 2025-12-26
Lebanon24
09:51 | 2025-12-26
Lebanon24
07:23 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24