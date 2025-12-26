التعاون يواصل مطاردته للصدارة في الدوري السعودي

صعد فريق التعاون إلى المركز الثاني في المحترفين السعودي عقب فوزه على مضيفه الخلود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

ورفع التعاون رصيده إلى 25 نقطة ليحتل الوصافة مؤقتاً، بفارق نقطتين عن المتصدر .

على ، تجمد رصيد الخلود عند تسع نقاط في المركز .

وتقدم التعاون عن طريق كريستوفر مينديز في الدقيقة 22، قبل أن يسجل تروست إيكونج لاعب الخلود الهدف الثاني للتعاون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة تعرض متعب المفرج لاعب التعاون للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.