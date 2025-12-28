تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

من دبي إلى العالم… جوائز غلوب سوكر تكرّس نجومية الموسم الكروي

Lebanon 24
28-12-2025 | 02:41
تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إلى دبي، حيث يُقام حفل توزيع جوائز غلوب سوكر للعام الحالي، في حدث رياضي بات من أبرز المناسبات الكروية العالمية.

ويُنظَّم الحفل من قبل مؤتمر دبي الرياضي، وهو الحدث الذي انطلق قبل نحو 15 عامًا، قبل أن يتوسع تدريجيًا ليشمل فئات متعددة من الجوائز، على غرار كبريات الجوائز العالمية في عالم كرة القدم.

وتشمل جوائز غلوب سوكر هذا العام فئات عدة، أبرزها: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل فريق للرجال، أفضل فريق للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

المرشحون لجوائز غلوب سوكر 2025
• أفضل لاعب: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، لامين جمال، رافينها، فيتينيا.
• أفضل مدرب: تشابي ألونسو، ميكيل أرتيتا، لويس إنريكي، هانز فليك، إنزو ماريسكا.
• أفضل فريق للرجال: برشلونة، تشيلسي، ليفربول، باريس سان جيرمان، فلامينغو.
• أفضل لاعب خط وسط: جود بيلينغهام، جواو نيفيز، كول بالمر، بيدري، فيتينيا.
• أفضل مهاجم: عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا، كيليان مبابي، رافينها، لامين جمال.
• أفضل لاعب صاعد: باو كوبارسي، ديزيري دوي، أردا غولر، جواو نيفيز، كينان يلدز.
• أفضل لاعب في الشرق الأوسط: سالم الدوسري، كريم بنزيما، رياض محرز، كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الحفل عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيُبث حفل جوائز غلوب سوكر مجانًا عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، إضافة إلى نقله مباشرة عبر حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الموقع الرسمي لجوائز غلوب سوكر.
