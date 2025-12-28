من دبي إلى العالم… جوائز غلوب سوكر تكرّس نجومية الموسم الكروي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى دولة العربية المتحدة، وتحديدًا إلى دبي، حيث يُقام حفل توزيع جوائز غلوب سوكر للعام الحالي، في حدث بات من أبرز المناسبات الكروية العالمية.



ويُنظَّم الحفل من قبل مؤتمر دبي الرياضي، وهو الحدث الذي انطلق قبل نحو 15 عامًا، قبل أن يتوسع تدريجيًا ليشمل فئات متعددة من الجوائز، على غرار كبريات الجوائز العالمية في عالم كرة القدم.



وتشمل جوائز غلوب سوكر هذا العام فئات عدة، أبرزها: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل فريق للرجال، أفضل فريق للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل أعمال، أفضل مدير رياضي، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في .



المرشحون لجوائز غلوب سوكر 2025

• أفضل لاعب: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، لامين جمال، رافينها، فيتينيا.

• أفضل مدرب: ألونسو، ميكيل أرتيتا، لويس إنريكي، هانز ، إنزو ماريسكا.

• أفضل فريق للرجال: برشلونة، تشيلسي، ليفربول، سان جيرمان، فلامينغو.

• أفضل لاعب خط وسط: جود بيلينغهام، جواو نيفيز، كول ، بيدري، فيتينيا.

• أفضل مهاجم: عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا، كيليان مبابي، رافينها، لامين جمال.

• أفضل لاعب صاعد: باو كوبارسي، ديزيري دوي، غولر، جواو نيفيز، كينان يلدز.

• أفضل لاعب في الشرق الأوسط: سالم الدوسري، كريم بنزيما، محرز، .



ومن المقرر أن تنطلق مراسم الحفل عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ، السادسة بتوقيت ، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.



وسيُبث حفل جوائز غلوب سوكر مجانًا عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، إضافة إلى نقله مباشرة عبر حسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الموقع الرسمي لجوائز غلوب سوكر.

