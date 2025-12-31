بسبب مشاكل في القلب.. روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية طارئة

خضع أسطورة والمنتخب البرازيلي لعملية جراحية طارئة بعد تشخيصه بإصابته بمشاكل في القلب.



وكان كارلوس، الذي اعتزل في عام 2016 بعد مسيرة حافلة بالألقاب، يقضي وقتا مع عائلته في قبل أن ينقل إلى مستشفى قريب بسبب جلطة دموية صغيرة في ساقه، وفقا ما نقلته صحيفة "آس" الأربعاء.



ولكن نتائج الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له كشفت أن قلبه لا يعمل بشكل صحيح.

ونتيجة لذلك، خضع كارلوس لعملية جراحية فورية، واستغرقت الجراحة التي كان من المفترض أن تتم في 40 دقيقة، حوالي ثلاث ساعات بسبب مشاكل خلال العملية.

ولكن في الأخير كللت العملية بالنجاح، لكن كارلوس ما يزال تحت المراقبة الدقيقة وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة إضافية للتأكد من تعافيه.



ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله: "أنا الآن بخير وتحت مراقبة دقيقة". (سكاي نيوز عربية)