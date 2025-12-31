تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بسبب مشاكل في القلب.. روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية طارئة

Lebanon 24
31-12-2025 | 09:52
Doc-P-1462188-639027970515439398.png
Doc-P-1462188-639027970515439398.png photos 0
خضع أسطورة ريال مدريد والمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس لعملية جراحية طارئة بعد تشخيصه بإصابته بمشاكل في القلب.

وكان كارلوس، الذي اعتزل كرة القدم في عام 2016 بعد مسيرة حافلة بالألقاب، يقضي وقتا مع عائلته في البرازيل قبل أن ينقل إلى مستشفى قريب بسبب جلطة دموية صغيرة في ساقه، وفقا ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية الأربعاء.

ولكن نتائج الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له كشفت أن قلبه لا يعمل بشكل صحيح.
 
ونتيجة لذلك، خضع كارلوس لعملية جراحية فورية، واستغرقت الجراحة التي كان من المفترض أن تتم في 40 دقيقة، حوالي ثلاث ساعات بسبب مشاكل خلال العملية.
 
ولكن في الأخير كللت العملية بالنجاح، لكن كارلوس ما يزال تحت المراقبة الدقيقة وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة إضافية للتأكد من تعافيه.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله: "أنا الآن بخير وتحت مراقبة دقيقة". (سكاي نيوز عربية) 
