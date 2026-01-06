تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
استعدادات فرنسا لكأس العالم تبدأ بالقميص الجديد

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:30
Doc-P-1464613-639033127031873748.webp
Doc-P-1464613-639033127031873748.webp photos 0
كشف موقع مجلة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء عن صور قال إنها حصرية ومسربة للقميص الرسمي للمنتخب الفرنسي الذي سيرتديه رفاق كيليان مبابي في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام كأس العالم بين 11 حزيران و19 تموز المقبلين في 3 بلدان من أمريكا الشمالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم ثلاثي.

ونشرت صحيفة ليكيب صورا مسربة عبر منصة "إكس"، قالت إنها للقميص (الثاني) لمنتخب الديكة في مونديال 2026.

ويتضمن القميص وهو باللون الأبيض ومن علامة المستشهر الحالي، شركة "نايكي" الأمريكية، خطوطا دقيقة بالطول بجانب تغيير طفيف في لون شعار الاتحاد، الذي سيحمل اللون الذهبي.


ولم تنشر المجلة الفرنسية صور القميص الذي يحمل اللون الأزرق، والذي يعتبر القميص الأول الذي تلعب به فرنسا مبارياتها، عندما يكون المنتخب المستضيف.


ويسعى المنتخب الفرنسي، للمراهنة على تحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد أن توج بكأس العالم في مناسبتين سابقتين: 1998 و2018.

وأوقعت قرعة مونديال 2026، منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات النرويج والسنغال والفائز من الملحق القاري الثاني (العراق - بوليفيا - سورينام).

وفي النسخة الماضية، في قطر عام 2022، وصل المنتخب الفرنسي، إلى نهائي البطولة وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3-3. (ارم نيوز)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24