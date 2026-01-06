استعدادات فرنسا لكأس العالم تبدأ بالقميص الجديد

كشف موقع مجلة "ليكيب" اليوم الثلاثاء عن صور قال إنها حصرية ومسربة للقميص الرسمي للمنتخب الفرنسي الذي سيرتديه رفاق كيليان مبابي في 2026، المقرر إقامتها في وكندا والمكسيك.



وتقام كأس العالم بين 11 حزيران و19 المقبلين في 3 بلدان من أمريكا الشمالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم ثلاثي.



ونشرت صحيفة ليكيب صورا مسربة عبر منصة "إكس"، قالت إنها للقميص (الثاني) لمنتخب الديكة في مونديال 2026.



ويتضمن القميص وهو باللون الأبيض ومن علامة المستشهر الحالي، شركة "نايكي" ، خطوطا دقيقة بالطول بجانب تغيير طفيف في لون شعار الاتحاد، الذي سيحمل اللون الذهبي.





ولم تنشر المجلة الفرنسية صور القميص الذي يحمل اللون الأزرق، والذي يعتبر القميص الأول الذي تلعب به مبارياتها، عندما يكون المنتخب المستضيف.





ويسعى المنتخب الفرنسي، للمراهنة على تحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد أن توج بكأس العالم في مناسبتين سابقتين: 1998 و2018.



وأوقعت قرعة مونديال 2026، منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات النرويج والسنغال والفائز من الملحق القاري الثاني (العراق - بوليفيا - سورينام).



وفي النسخة الماضية، في قطر عام 2022، وصل المنتخب الفرنسي، إلى نهائي البطولة وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3-3. (ارم نيوز)



