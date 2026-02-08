شوبير ينقذ الأهلي

عاد الأهلي المصري بتعادل صعب من خارج ملعبه أمام القبائل صفر 0، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وغابت الأهداف عن مباراة كان فيها الفريق الجزائري الأكثر سيطرة ووصولا، بينما خرج الأهلي محافظا على سجله بلا خسارة في دور المجموعات، وهو إنجاز لا يشاركه فيه حتى الآن سوى بيراميدز في المجموعة الأولى، إلى جانب الملعب المالي والترجي في المجموعة الرابعة اللذين يلتقيان الأحد ضمن الجولة ذاتها.



ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في الصدارة ليحسم تأهله رسميا، بفارق نقطة عن الجيش الملكي الوصيف، على أن يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة بالقاهرة. في المقابل، بقي شبيبة القبائل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمتين.



وقدم شبيبة القبائل أفضل مبارياته في دور المجموعات، وبدأت محاولاته مبكرا على مرمى مصطفى شوبير الذي كان أبرز لاعبي الأهلي بتصديه لعدة فرص، معظمها عبر أيمن محيوس، مع اعتماد جزائري واضح على الكرات العرضية مقابل ضغط ضعيف على حامل .



وسجل الأهلي أخطر فرصه في الشوط الأول عبر مرتدة لمروان عثمان، لكنه تأخر في تمرير الكرة إلى محمود حسن "تريزيغيه" فانتهت الفرصة. ومع نهاية الشوط الأول تعرض تريزيغيه للإصابة وغادر مع بداية الشوط الثاني ليشارك طاهر محمد طاهر.



في الشوط الثاني واصل شبيبة القبائل ضغطه بحثا عن هدف يمنحه الأمل، وتصدى شوبير لمحاولة خطيرة بضربة رأس، فيما علت تسديدة محيوس العارضة. وأجرى مدرب الأهلي ييس توروب عدة تبديلات عند الدقيقة 66، ثم دفع بالأنغولي يلتسين كامويش في الدقائق الأخيرة لاستغلال سرعته في المرتدات.



وعلى الجانب الآخر، دفع مدرب شبيبة القبائل زينباور بأكثر من تبديل هجومي في محاولة لكسر التعادل، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية. (سكاي نيوز)

