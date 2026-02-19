قائمة مستبعدة مبكرا.. سباليتي يخطط لموسم يوفنتوس وسط غموض مصيره

بدأ لوتشيانو سباليتي مدرب التحضير للموسم المقبل رغم الشكوك التي تحيط بمستقبله بعد الخسارة أمام جالاتاسراي 5-2.



وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن 6 لاعبين في صفوف يوفنتوس لا يدخلون ضمن خطط سباليتي للموسم المقبل في حال استمراره في ، مشيرة إلى أنه حدد بالفعل الأسماء التي لا يرغب في استمرارها ضمن مشروعه لموسم 2026-2027 إذا بقي في منصبه بعد الصيف.



وبحسب التقرير، قدم لويس أوبيندا أداء مخيبا في التدريبات، إذ لم يلعب سوى 87 دقيقة خلال 8 مباريات في 2026. وفي مباراة جالاتاسراي الثلاثاء، تعرض دوشان فلاهوفيتش وجوناثان ديفيد للإصابة، ورغم ذلك دفع سباليتي بوستون ماكيني كمهاجم صريح بدلا من أوبيندا.



وأشار التقرير أيضا إلى أن خوان كابال ظهر بشكل سيئ في مواجهة إسطنبول، مع معاناة اللاعب الكولومبي في التأقلم مع أسلوب سباليتي، وخصوصا في بناء اللعب من الخلف. كما عانى فيديريكو جاتي بعد مشاركته بديلا في المباراة نفسها، مع ترجيح استمراره خيارا احتياطيا الموسم المقبل إذا بقي سباليتي.



وتعرض الحارس ميكيلي دي جريجوريو لانتقادات بعدما استقبل يوفنتوس 13 هدفا في آخر 4 مباريات، بينما تراجع الاعتماد على فاسيليي أديتش وإيدون زيجروفا خلال الأسابيع الماضية.



وينتهي عقد سباليتي مع يوفنتوس بنهاية حزيران المقبل، إلا أن تقارير إيطالية أفادت بأن حسم تأهل الفريق إلى الموسم المقبل قد يضمن استمراره في منصبه.

