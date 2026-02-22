زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا.. اتفاق "تاريخي" ينهي سنوات الانتظار

أفادت تقارير صحفية بانتهاء سنوات الانتظار للأسطورة الفرنسي ، مع اقترابه من تحقيق حلمه بتولي القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي الأول ، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.



ووفقاً لما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي وشفهي بين زيدان والاتحاد الفرنسي لكرة القدم. ويقضي الاتفاق بتولي "زيزو" المسؤولية رسمياً فور انتهاء منافسات 2026 المقررة هذا الصيف في وكندا والمكسيك.



وأشار المصدر إلى أن عدم الإعلان الرسمي عن الاتفاق في الوقت الراهن يأتي احتراماً لمهمة ديشامب الحالية مع "الديوك" في المونديال، وللحفاظ على تركيز المجموعة قبل انطلاق البطولة العالمية.



بإتمام هذا الاتفاق، ينهي زيدان فترة غياب عن عالم التدريب استمرت منذ رحيله عن في حزيران 2021، مفضلاً قيادة "مشروع وطني" لبلاده على كافة العروض المغرية التي تلقاها من أندية أوروبية كبرى خلال السنوات الماضية.









