تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا.. اتفاق "تاريخي" ينهي سنوات الانتظار

Lebanon 24
22-02-2026 | 01:23
A-
A+
زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا.. اتفاق تاريخي ينهي سنوات الانتظار
زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا.. اتفاق تاريخي ينهي سنوات الانتظار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير صحفية بانتهاء سنوات الانتظار للأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، مع اقترابه من تحقيق حلمه بتولي القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

ووفقاً لما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي وشفهي بين زيدان والاتحاد الفرنسي لكرة القدم. ويقضي الاتفاق بتولي "زيزو" المسؤولية رسمياً فور انتهاء منافسات كأس العالم 2026 المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشار المصدر إلى أن عدم الإعلان الرسمي عن الاتفاق في الوقت الراهن يأتي احتراماً لمهمة ديشامب الحالية مع "الديوك" في المونديال، وللحفاظ على تركيز المجموعة قبل انطلاق البطولة العالمية.

بإتمام هذا الاتفاق، ينهي زيدان فترة غياب عن عالم التدريب استمرت منذ رحيله عن ريال مدريد في حزيران 2021، مفضلاً قيادة "مشروع وطني" لبلاده على كافة العروض المغرية التي تلقاها من أندية أوروبية كبرى خلال السنوات الماضية.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
حين يصبح "ChatGPT" المدرّب والمُقرّر.. "فضيحة" تنهي مسيرة مدرّب بفضل الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرّب جديد بعد "الخسائر القاسية".. منتخب لبنان يفتّش عن "هوية" قبل النتائج
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"
lebanon 24
Lebanon24
22/02/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الولايات المتحدة

زين الدين زيدان

كأس العالم

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-02-22
Lebanon24
23:00 | 2026-02-21
Lebanon24
16:55 | 2026-02-21
Lebanon24
16:39 | 2026-02-21
Lebanon24
16:09 | 2026-02-21
Lebanon24
15:19 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24