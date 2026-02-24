النصر يعود إلى صدارة الدوري السعودي

عاد فريق النصر إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن ، في سباق يبدو مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة من الموسم، وسط تساؤلات حول قدرة الفريق على الصمود في القمة مع ازدحام جدول مبارياته وتقلّب المنافسة في الجولات الحاسمة.

النصر كان قد فقد الصدارة في الجولة الحادية عشرة بعد خسارته أمام الأهلي بنتيجة 3-2، قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا ويعود إلى القمة مستفيدًا من نتائجه الإيجابية وتعثر منافسيه، إلا أن الفارق الضئيل مع الهلال يجعل أي تعثر كافيًا لتغيير المشهد.

ويواجه الفريق سلسلة مباريات متتالية تبدأ بمواجهة مؤجلة أمام النجمة، ثم الفيحاء، يليها نيوم و**، قبل أن يلتقي مجددًا مع النجمة، ثم الأخدود، والاتفاق، والأهلي، والقادسية**، قبل القمة المرتقبة أمام الهلال، على أن يختتم مشواره بمواجهة ضمك.

ويعوّل النصر على استقراره الفني وصلابته الدفاعية، إلى جانب عودة للتألق، فضلاً عن المستويات المتميزة للفرنسي كومان و**أنجيلو**، إضافة إلى القوة الدفاعية التي يقدمها عبد الإله ، تحت قيادة المدرب خورخي خيسوس.

وتظل الإصابات والتفاوت في مستويات بعض اللاعبين، مثل جواو فيليكس و**مارسيلو بروزوفيتش**، وخاصّة ساديو ماني، من أبرز التحديات التي قد تؤثر على ثبات الفريق، ما يجعل أي تعثر محتمل قادرًا على قلب موازين المنافسة في مواجهة المباريات الحاسمة المقبلة.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل سينجح النصر في الحفاظ على صدارته حتى صافرة النهاية، أم أن سباق الدوري سيشهد تحولات جديدة؟