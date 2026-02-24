تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

النصر يعود إلى صدارة الدوري السعودي

Lebanon 24
24-02-2026 | 01:19
النصر يعود إلى صدارة الدوري السعودي
النصر يعود إلى صدارة الدوري السعودي photos 0
عاد فريق النصر إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن الهلال، في سباق يبدو مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة من الموسم، وسط تساؤلات حول قدرة الفريق على الصمود في القمة مع ازدحام جدول مبارياته وتقلّب المنافسة في الجولات الحاسمة.

النصر كان قد فقد الصدارة في الجولة الحادية عشرة بعد خسارته أمام الأهلي بنتيجة 3-2، قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا ويعود إلى القمة مستفيدًا من نتائجه الإيجابية وتعثر منافسيه، إلا أن الفارق الضئيل مع الهلال يجعل أي تعثر كافيًا لتغيير المشهد.

ويواجه الفريق سلسلة مباريات متتالية تبدأ بمواجهة مؤجلة أمام النجمة، ثم الفيحاء، يليها نيوم و**الخليج، قبل أن يلتقي مجددًا مع النجمة، ثم الأخدود، والاتفاق، والأهلي، والقادسية**، قبل القمة المرتقبة أمام الهلال، على أن يختتم مشواره بمواجهة ضمك.

ويعوّل النصر على استقراره الفني وصلابته الدفاعية، إلى جانب عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو للتألق، فضلاً عن المستويات المتميزة للفرنسي كومان و**أنجيلو**، إضافة إلى القوة الدفاعية التي يقدمها عبد الإله العمري، تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

وتظل الإصابات والتفاوت في مستويات بعض اللاعبين، مثل جواو فيليكس و**مارسيلو بروزوفيتش**، وخاصّة ساديو ماني، من أبرز التحديات التي قد تؤثر على ثبات الفريق، ما يجعل أي تعثر محتمل قادرًا على قلب موازين المنافسة في مواجهة المباريات الحاسمة المقبلة.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل سينجح النصر في الحفاظ على صدارته حتى صافرة النهاية، أم أن سباق الدوري سيشهد تحولات جديدة؟

