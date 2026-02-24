تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

تعديلات الفيفا المقترحة قبل مونديال 2026.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
24-02-2026 | 00:00
تعديلات الفيفا المقترحة قبل مونديال 2026.. تعرفوا عليها
تعديلات الفيفا المقترحة قبل مونديال 2026.. تعرفوا عليها photos 0
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقترحا يلزم اللاعبين الذين يتلقون علاجا داخل الملعب بالبقاء خارجه لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من إهدار الوقت وتعطيل إيقاع المباراة.

وكانت بعض الدوريات طبقت بالفعل إرشادات زمنية، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز الذي اعتمد قاعدة 30 ثانية منذ موسم 2023-2024، بينما جرب الفيفا قاعدة الدقيقتين في بطولة كأس العرب الأخيرة.

ويستثنى من هذا المقترح حراس المرمى، كما لا يطبق في حال حصول الخصم على بطاقة صفراء أو حمراء نتيجة اللعبة نفسها.

من بين المقترحات المطروحة أيضا تطبيق نظام عد تنازلي مشابه لقاعدة الثماني ثوان الخاصة بحراس المرمى، ليشمل ركلات المرمى ورميات التماس. وفي حال تجاوز المهلة المحددة، تنتقل حيازة الكرة إلى الفريق المنافس.

كما يناقش فرض مهلة زمنية 10 ثوان على اللاعبين المستبدلين لمغادرة أرض الملعب، وفي حال التأخر، يمنع البديل من الدخول ويضطر الفريق للعب منقوص العدد حتى أول توقف رسمي بعد مرور 60 ثانية على الأقل.

ومن المتوقع توسيع صلاحيات حكم الفيديو المساعد VAR لتشمل مراجعة قرارات البطاقة الصفراء الثانية في حال ثبوت الخطأ، إضافة إلى إمكانية تطبيق مراجعات إضافية في بعض المسابقات.

كذلك يجري بحث تجربة صيغة جديدة لقانون التسلل اقترحها المدرب الفرنسي آرسين فينغر، ضمن تجارب مرتقبة قد تنطلق في بعض الدوريات.
