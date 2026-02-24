إبراهيم النجاوي.. موهبة جديدة على أعتاب أوروبا

تقدم نادي سلافيا براغ متصدر الدوري التشيكي، بعرض رسمي إلى الإسماعيلي من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب إبراهيم النجاوي، أحد أبرز مواهب جيل 2008 في .

وبحسب مصادر قريبة من الصفقة، بلغت قيمة المقدم نحو 335 ألف دولار ، في إطار سعي النادي التشيكي لتعزيز صفوفه بعناصر شابة واعدة، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هذا الموسم.



ويأمل سلافيا براغ في حسم المفاوضات سريعا، وسط اهتمام متزايد باللاعبين صغار السن أصحاب الإمكانات الفنية العالية.



من جانبه، يدرس الإسماعيلي العرض بعناية، في ظل رغبته في تحقيق التوازن بين الحفاظ على موهبته الشابة وتأمين عائد مالي مناسب للنادي، خصوصا أن النجاوي يعد من الركائز المنتظرة في قطاع الناشئين.



ويحظى إبراهيم النجاوي بسمعة جيدة على مستوى الفئات العمرية، بفضل قدراته الفنية المميزة، سواء في التحكم بالكرة أو صناعة اللعب أو الحس التهديفي، ما جعله محط أنظار أندية خارج مصر.



وقد تمثل الصفقة، حال إتمامها، خطوة مبكرة نحو الاحتراف ، بما يمنح اللاعب فرصة للتطور والمنافسة في بيئة احترافية أعلى مستوى.



ومن المنتظر أن تحسم إدارة الإسماعيلي موقفها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة كافة الجوانب الفنية والمالية للعرض.