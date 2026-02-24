تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال

Lebanon 24
24-02-2026 | 03:04
لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال
كشف خوان لابورتا تفاصيل العرض التاريخي الذي تلقاه النادي الكاتالوني للتخلي عن موهبته الصاعدة لامين جمال، مؤكدا أن الإدارة لم تتردد للحظة في رفض مبلغ فلكي للحفاظ على مستقبل الفريق.
وقال المتخصص بسوق الانتقالات الإيطالي فابريزو رومانو عبر منصة "إكس": "أكد خوان لابورتا أن باريس سان جيرمان عرض على النادي الكاتالوني 250 مليون يورو لضم لامين جمال قبل عامين".

وأضاف لابورتا: "رفضنا العرض كان عمره 17 عاما فقط ظن البعض أننا مجانين".
وجدد لامين جمال عقده حتى صيف 2031 بشرط جزائي ضخم يبلغ مليار يورو لتأمين مستقبله مع "البلوغرانا".

ويعد لامين جمال صاحب الـ18 عاما أحد أبرز المواهب التي لمعت في المواسم الماضية بعد تصعيده للفريق الأول من جانب المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

وقاد فريقه للتتويج بالألقاب المحلية في إسبانيا الموسم الماضي كما حل وصيفا للفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان في سباق الكرة الذهبية.
