إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟

أحيل ولاعب الفرنسي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في شباط 2023، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، من محامية اللاعب والنيابة العامة في نانتير.

وقال اللاعب على منصة "إكس" رداً على ذلك: اليوم، يكفي أن توجه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة.



وأضاف الدولي البالغ من العمر 27 عاماً "أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ". (العربية)