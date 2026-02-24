تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
Lebanon 24
24-02-2026
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستضيف ملعب "
سانتياغو
برنابيو" مباراة
ريال مدريد
وبنفيكا غدا الأربعاء ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ16 من بطولة
دوري أبطال أوروبا
لموسم 2025-2026، وووفقا لصحيفة "آس"
الإسبانية
فإن المدافع الإسباني دين هويسن لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة.
وأفادت الصحيفة أن هويسن تعافى بشكل جيد من إصابته في ربلة ساقه اليمنى لكن ليس بالقدر الكافي ومن المتوقع عودته في المباراة
القادمة
ضد خيتافي لكنه سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة بنفيكا.
كما سيغيب خمسة لاعبين وهم ميليتاو، بيلينغهام، سيبايوس، رودريغو بجانب هويسن عن مباراة
دوري
أبطال
أوروبا
المهمة والمرتقبة. (روسيا اليوم)
