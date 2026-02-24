قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد

يستضيف ملعب " برنابيو" مباراة وبنفيكا غدا الأربعاء ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ16 من بطولة لموسم 2025-2026، وووفقا لصحيفة "آس" فإن المدافع الإسباني دين هويسن لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة.

وأفادت الصحيفة أن هويسن تعافى بشكل جيد من إصابته في ربلة ساقه اليمنى لكن ليس بالقدر الكافي ومن المتوقع عودته في المباراة ضد خيتافي لكنه سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة بنفيكا.

كما سيغيب خمسة لاعبين وهم ميليتاو، بيلينغهام، سيبايوس، رودريغو بجانب هويسن عن مباراة أبطال المهمة والمرتقبة. (روسيا اليوم)