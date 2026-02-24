تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!
Lebanon 24
24-02-2026
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
طعنت إمرأة زوجها، بسبب سوء تفاهم بينهما، جراء ركلة جزاء ملغية في مباراة
نابولي
وأتالانتا في الدوري الإيطاليّ.
وأغضب قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء لفريق نابولي الزوج، وبدأ يصرخ أمام شاشة التلفزيون، فاعتقدت زوجته أنّه يقوم بإهانتها.
وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"
الإيطالية
، صرخت المرأة في وجه زوجها قائلة "اذهب بعيداً أو سأطعنك!"، ومن ثم ركضت إلى المطبخ وجلبت سكيناً.
وكانت محاولة الطعن الأولى فاشلة، وفي الثانية تمكنت من إصابة زوجها في جانبه.
وبينما كان زوجها ملطخاً بالدماء وينزف، ويحاول يائساً طلب المساعدة، استمرت زوجته في مهاجمته وقامت بإلقاء عدة سكاكين تجاهه واحدة منها بقيت مغروسة في حائط غرفة المعيشة.
وتم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى ديل ماري وهو يعاني من عدة إصابات. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أغرب ركلة جزاء" تشعل ربع نهائي كأس الملك (فيديو)
Lebanon 24
"أغرب ركلة جزاء" تشعل ربع نهائي كأس الملك (فيديو)
24/02/2026 18:11:14
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
Lebanon 24
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
24/02/2026 18:11:14
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ركلة جزاء وخلل دفاعي.. البليهي في أسوأ ظهور له
Lebanon 24
ركلة جزاء وخلل دفاعي.. البليهي في أسوأ ظهور له
24/02/2026 18:11:14
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
Lebanon 24
داي يحسمها من ركلة جزاء… والملعب التونسي يتقدم للمركز الثاني
24/02/2026 18:11:14
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
منوعات
الدوري الإيطالي
مستشفى ديل مار
الإيطالية
أتالانتا
الإيطالي
إيطاليا
بالدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
Lebanon 24
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
10:18 | 2026-02-24
24/02/2026 10:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
Lebanon 24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
08:17 | 2026-02-24
24/02/2026 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
Lebanon 24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
07:03 | 2026-02-24
24/02/2026 07:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
Lebanon 24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
06:16 | 2026-02-24
24/02/2026 06:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تهدّد فوضى المكسيك حصتها في "المونديال"؟ وما الذي سيحصل؟
Lebanon 24
هل تهدّد فوضى المكسيك حصتها في "المونديال"؟ وما الذي سيحصل؟
04:30 | 2026-02-24
24/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشفها
15:36 | 2026-02-23
23/02/2026 03:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
Lebanon 24
تحذير يتلقاه ترامب.. إقرأوا ماذا قال موقع أميركي
14:42 | 2026-02-23
23/02/2026 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:18 | 2026-02-24
قبل انطلاق مونديال 2026.. لاعب مغربي يعلن اعتزاله دوليا
08:17 | 2026-02-24
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
07:03 | 2026-02-24
قبل لقاء بنفيكا في دوري الأبطال.. أزمة غيابات كبيرة تضرب ريال مدريد
06:16 | 2026-02-24
إحالة حكيمي إلى المحاكمة.. ما السبب؟
04:30 | 2026-02-24
هل تهدّد فوضى المكسيك حصتها في "المونديال"؟ وما الذي سيحصل؟
03:04 | 2026-02-24
لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 18:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24