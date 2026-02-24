في إيطاليا... طعنت زوجها بعد إلغاء ركلة جزاء لنابولي!

طعنت إمرأة زوجها، بسبب سوء تفاهم بينهما، جراء ركلة جزاء ملغية في مباراة وأتالانتا في الدوري الإيطاليّ.

وأغضب قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء لفريق نابولي الزوج، وبدأ يصرخ أمام شاشة التلفزيون، فاعتقدت زوجته أنّه يقوم بإهانتها.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" ، صرخت المرأة في وجه زوجها قائلة "اذهب بعيداً أو سأطعنك!"، ومن ثم ركضت إلى المطبخ وجلبت سكيناً.

وكانت محاولة الطعن الأولى فاشلة، وفي الثانية تمكنت من إصابة زوجها في جانبه.

وبينما كان زوجها ملطخاً بالدماء وينزف، ويحاول يائساً طلب المساعدة، استمرت زوجته في مهاجمته وقامت بإلقاء عدة سكاكين تجاهه واحدة منها بقيت مغروسة في حائط غرفة المعيشة.



وتم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى ديل ماري وهو يعاني من عدة إصابات. (العربية)