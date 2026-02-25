تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة

Lebanon 24
25-02-2026 | 09:13
بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة
بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة photos 0
تلقى نادي برشلونة رسالة ساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إطاحة نادي بودو / غليمت النرويجي بفريق إنتر ميلان الإيطالي مساء أمس الثلاثاء، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونشر حساب @NoruegArg على منصة "X" للتواصل الاجتماعي رسالة إلى برشلونة عبارة عن صورتين واحدة لفرحة لاعبي غليمت، والأخرى لحسرة الإسباني لامين جمال عند الخروج من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مرفقة بعبارة: "انتقمنا لكم". (روسيا اليوم) 
 
صورة
