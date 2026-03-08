تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
غوارديولا بأسلوب ساخر: "سأذهب في إجازة".. مانشستر سيتي يغرق في أزمته!
Lebanon 24
08-03-2026
|
05:35
في لحظةٍ اتسمت بالتهكم المعهود، ردّ
المدير الفني
لنادي
مانشستر سيتي
،
بيب غوارديولا
، على الضغوط المتزايدة التي يواجهها بسبب تذبذب نتائج فريقه مؤخراً، وذلك في تصريحاتٍ أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.
وفي معرض ردّه على أسئلة الصحفيين حول مصيره مع النادي في ظل التكهنات المتسارعة، اختار المدرب الإسباني الهروب من جدية الموقف بأسلوب ساخر، قائلاً: "سأذهب في إجازة"، في إشارة منه إلى رغبته في الابتعاد عن الضجيج الإعلامي الذي لا يتوقف، خاصة بعد سلسلة من النتائج التي لم ترتقِ إلى تطلعات جماهير "السيتيزنز".
ويأتي هذا التصريح في وقتٍ يمر فيه
مانشستر
سيتي بمرحلة "انعدام توازن"، مما جعل
غوارديولا
تحت مجهر الانتقادات. ورغم تاريخه الحافل بالإنجازات مع النادي، يبدو أن المدرب الإسباني بات يشعر بوطأة التوقعات العالية، وهو ما دفع به للجوء إلى هذا الرد الذي يختصر فيه -بشكلٍ مبطن- حجم الإرهاق الذهني الذي يعيشه في ظل المطالبة المستمرة بالانتصارات.
وبينما ربطت تقارير إعلامية بين هذه التصريحات وبين إمكانية رحيله الوشيك عن ملعب الاتحاد، جدد غوارديولا في مناسبات سابقة تمسكه بعقده، مشدداً على أن "القتال" من أجل النادي لا يزال مستمراً، رغم اعترافه بأن الموسم الحالي هو الأكثر تحدياً في مسيرته التدريبية الطويلة.
