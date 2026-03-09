تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

اعتقال 9 أشخاص بعد فوضى جماهيرية في مباراة رينجرز وسلتيك

Lebanon 24
09-03-2026 | 13:04
اعتقال 9 أشخاص بعد فوضى جماهيرية في مباراة رينجرز وسلتيك
اعتقال 9 أشخاص بعد فوضى جماهيرية في مباراة رينجرز وسلتيك photos 0
اعتقلت الشرطة الاسكتلندية تسعة أشخاص بعد اشتباكات اندلعت بين جماهير رينجرز وسلتيك داخل أرض ملعب "إيبروكس"، عقب مباراة ربع نهائي كأس اسكتلندا الأحد.

واندفع مشجعو سلتيك إلى أرض الملعب للاحتفال بفوز فريقهم بركلات الترجيح، ما دفع مئات من أنصار رينجرز للرد بالنزول إلى أرضية الملعب.

تمكّنت الشرطة والمنظمون في النهاية من إقامة حاجز بين الجماهير بعد رمي مقذوفات، بينها قنبلة دخانية مشتعلة.

وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بقطعة نقدية، بينما تعرّض أحد الضباط لضربة على الرأس بزجاجة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو ضابطة تتعرض للركل من خلفها على يد أحد مشجعي رينجرز أثناء ركضه نحو مدرج "بروملون" الذي احتوى على 7,500 من مشجعي سلتيك. كما أُلقي القبض على رجل يبلغ 47 عامًا بعد اعتداء طال أحد أفراد الجهاز الفني لفريق سلتيك.

كما أظهرت لقطات أخرى مشجعًا يركل المدافع المكسيكي لسلتيك، جوليان أراوخو، قبل أن يدفعه آخر بعنف.

توسعت الفوضى خارج الملعب أيضًا، حيث أصيب عدد من الضباط والمنظمين وأفراد من الجمهور.

ارتفع عدد الموقوفين إلى تسعة خلال 24 ساعة، مع توقع زيادة هذا الرقم "بشكل كبير"، بينما تتصاعد الدعوات لتقليص عدد التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الزائر في مواجهات الغريمين.

وكانت المباراة شهدت حضور 7,500 مشجع من سلتيك في إيبروكس للمرة الأولى منذ 2018، لكن بعضهم دخلوا الملعب عنوة، فيما ظهرت كتابات على جدران مدرج بروملون تشير إلى كارثة إيبروكس عام 1971، التي أودت بحياة 66 من أنصار رينجرز أثناء مغادرتهم مباراة "أولد فيرم". (العربية) 
نهائي كأس

الغريمين

اسكتلندا

بات على

المكسيك

سلتيك

بروكس

