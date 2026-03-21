رياضة

اليابان تتربع على عرش آسيا للسيدات.. وسقوط مدوٍّ لأستراليا في النهائي

Lebanon 24
21-03-2026 | 12:43
اليابان تتربع على عرش آسيا للسيدات.. وسقوط مدوٍّ لأستراليا في النهائي
توج المنتخب الياباني للسيدات بلقب كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت 21 آذار 2026. وسيطرت "سيدات النيبون" على مجريات المباراة بفضل الانضباط التكتيكي والسرعة في التحول، لينجحن في خطف هدف الفوز الغالي الذي منح اليابان اللقب الآسيوي مجدداً.

وبهذا الانتصار، تؤكد الكرة النسائية اليابانية هيمنتها على القارة الصفراء، وسط أداء بطولي من المنتخب الأسترالي الذي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر الدفاعات اليابانية الحصينة.
 
وشهدت البطولة مستويات فنية متقدمة تعكس تطور كرة القدم النسائية في آسيا، حيث حجزت المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي مقاعدها في نهائيات كأس العالم المقبلة.

