منتخب عمان يعين بطل كأس العرب

Lebanon 24
22-03-2026 | 12:47
منتخب عمان يعين بطل كأس العرب
أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلفا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الأخير بالتراضي بين الطرفين.


وكان كيروش، البالغ من العمر 73 عاما، قد تولى تدريب منتخب عُمان في تموز 2025 بعقد لمدة عام واحد، لكنه غادر منصبه بعد سلسلة نتائج متواضعة، إذ قاد الفريق في 11 مباراة حقق خلالها ثلاثة انتصارات فقط، مقابل ثلاث هزائم وخمسة تعادلات. كما ودّع المنتخب بطولة كأس العرب من دور المجموعات، وفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الخسارة في الملحق الآسيوي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كيروش اعتذر عن عدم استكمال مهمته بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

في المقابل، يأتي تعيين السكتيوي (48 عاما) بعد نجاحات لافتة، حيث قاد منتخب المغرب للتتويج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العرب التي أقيمت في قطر، كما قاد المنتخب الأولمبي المغربي لتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ولم يكشف الاتحاد العُماني عن تفاصيل مدة العقد أو قيمته، بينما يستعد المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.
