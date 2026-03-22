منتخب عمان يعين بطل كأس العرب

أعلن الاتحاد العُماني تعيين المدرب طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلفا للبرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع الأخير بالتراضي بين الطرفين.





وكان كيروش، البالغ من العمر 73 عاما، قد تولى تدريب منتخب عُمان في 2025 بعقد لمدة عام واحد، لكنه غادر منصبه بعد سلسلة نتائج متواضعة، إذ قاد الفريق في 11 مباراة حقق خلالها ثلاثة انتصارات فقط، مقابل ثلاث هزائم وخمسة تعادلات. كما ودّع المنتخب بطولة كأس العرب من دور المجموعات، وفشل في التأهل إلى 2026 بعد الخسارة في الملحق الآسيوي.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كيروش اعتذر عن عدم استكمال مهمته بسبب الأوضاع في منطقة .



في المقابل، يأتي تعيين السكتيوي (48 عاما) بعد نجاحات لافتة، حيث قاد منتخب للتتويج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العرب التي أقيمت في قطر، كما قاد المنتخب الأولمبي المغربي لتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2024.



ولم يكشف الاتحاد العُماني عن تفاصيل مدة العقد أو قيمته، بينما يستعد المنتخب لخوض نهائيات كأس 2027 التي ستقام في .

