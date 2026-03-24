وداعاً للتكهنات.. يورغن كلوب يحسم موقفه من تدريب "الملكي"

حسم المدرب الجدل المثار حول مستقبله المهني، مؤكداً في تصريحات صحفية عدم نيته تولي تدريب أو المنتخب الألماني في الوقت الراهن، ومشدداً على تمسكه بفترة الراحة التي أعلن عنها سابقاً.



ونفى كلوب وجود أي اتصالات رسمية مع الملكي لخلافة ، كما أغلق الباب أمام التكهنات التي ربطته بقيادة "المانشافت" خلفاً ليوليان ناغلسمان.

وأوضح المدرب السابق لليفربول أنه يستمتع حالياً بحياته بعيداً عن ضغوط التدريب اليومية، مشيراً إلى أن قرار العودة إلى الملاعب لم يحن بعد، وأنه ملتزم بالوعد الذي قطعه لنفسه بأخذ قسط طويل من الراحة لاستعادة طاقته قبل التفكير في أي مشروع جديد.





