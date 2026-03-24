Najib Mikati
Advertisement

وداعاً للتكهنات.. يورغن كلوب يحسم موقفه من تدريب "الملكي"

24-03-2026 | 11:07
وداعاً للتكهنات.. يورغن كلوب يحسم موقفه من تدريب الملكي
حسم المدرب الألماني يورغن كلوب الجدل المثار حول مستقبله المهني، مؤكداً في تصريحات صحفية عدم نيته تولي تدريب ريال مدريد الإسباني أو المنتخب الألماني في الوقت الراهن، ومشدداً على تمسكه بفترة الراحة التي أعلن عنها سابقاً.

ونفى كلوب وجود أي اتصالات رسمية مع إدارة النادي الملكي لخلافة كارلو أنشيلوتي، كما أغلق الباب أمام التكهنات التي ربطته بقيادة "المانشافت" خلفاً ليوليان ناغلسمان.
 
وأوضح المدرب السابق لليفربول أنه يستمتع حالياً بحياته بعيداً عن ضغوط التدريب اليومية، مشيراً إلى أن قرار العودة إلى الملاعب لم يحن بعد، وأنه ملتزم بالوعد الذي قطعه لنفسه بأخذ قسط طويل من الراحة لاستعادة طاقته قبل التفكير في أي مشروع رياضي جديد.


Advertisement
رياضة

متفرقات

ريال مدريد الإسباني

الألماني يورغن كلوب

كارلو أنشيلوتي

إدارة النادي

يورغن كلوب

ريال مدريد

أنشيلوتي

ليفربول

Advertisement
