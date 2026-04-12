رياضة
السيتي يضغط على أرسنال.. الصدارة تشتعل بعد ثلاثية تشيلسي
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتعل الصراع على صدارة
الدوري الإنكليزي
الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما حقق
مانشستر سيتي
فوزاً كبيراً على مضيفه
تشيلسي
بثلاثية نظيفة في قمة الجولة 32 على ملعب "ستامفورد بريدج".
وحسم سيتي المباراة في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل أهدافه عبر نيكو أوريلي ومارك غيهي وجيريمي دوكو في الدقائق 51 و57 و68.
ورفع
مانشستر
سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع
أرسنال
المتصدر إلى 6 نقاط، ما زاد من سخونة سباق اللقب، خصوصاً أن الفريق السماوي خاض مباراة أقل.
وجاء ذلك بعد خسارة أرسنال أمام بورنموث، ليفتح الباب أمام سيتي للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة.
في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 46 نقطة في المركز السادس، خلف
مانشستر يونايتد
وأستون فيلا وليفربول أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس.
وتتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب "الاتحاد" الأحد المقبل، في مباراة قد ترسم ملامح الصراع على اللقب في الجولات المتبقية.
وجاء جدول الترتيب على الشكل الآتي:
أرسنال: 70 نقطة
مانشستر سيتي: 64 نقطة
مانشستر
يونايتد
: 55 نقطة
أستون فيلا
: 55 نقطة
ليفربول
: 52 نقطة
تشيلسي: 46 نقطة
الدوري الإنكليزي
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
أستون فيلا
ليفربول
مانشستر
إنكليزي
يونايتد
