السيتي يضغط لضم جوهرة بالميراس

يتجه إلى تسريع تحركه لحسم صفقة الموهبة البرازيلية إدواردو كونسيساو، في ظل اهتمام من وليفربول وتشيلسي. وبحسب تقارير برازيلية، فإن النادي الإنجليزي يتقدم حالياً في السباق ويحاول الوصول إلى اتفاق سريع مع بالميراس، بينما تدور المفاوضات حول رقم أقل من الشرط الجزائي، مع حديث عن عرض قد يقترب من 40 مليون ، مقابل تقييم أعلى من جانب النادي البرازيلي.



ويُعد كونسيساو، البالغ 16 عاماً، من أبرز المواهب الصاعدة في ، بعدما لفت الأنظار مع بالميراس ومنتخب بلاده تحت 17 عاماً، كما أن تعدد أدواره الهجومية بين الجناح والمهاجم الثاني زاد من حجم الاهتمام به. لكن انتقاله إلى لن يكون ممكناً في الوقت الحالي، إذ تفرض لوائح " " قيوداً على الانتقالات الدولية للاعبين القاصرين قبل بلوغ 18 عاماً.



وتزداد سخونة هذا الملف لأنه يأتي بالتوازي مع مواجهة مباشرة بين سيتي وأرسنال الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، في مباراة تحمل ثقلاً كبيراً في سباق اللقب، ما يجعل المنافسة بين الطرفين مفتوحة داخل الملعب وخارجه.

