مبعوث ترامب يقترح استبدال إيران بمنتخب إيطاليا في كأس العالم

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" ⁠الأربعاء أن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس طلب من الاتحاد الدولي ‌لكرة القدم "فيفا" أن تحل إيطاليا ‌محل ‌ في نهائيات كأس العالم المقبلة.





وقال المبعوث الأميركي الخاص ‌باولو زامبولي ‌للصحيفة "أؤكد ⁠أنني اقترحت على ورئيس الفيفا جياني ⁠إنفانتينو ‌استبدال إيطاليا بإيران في ⁠كأس العالم".



وأضاف زامبولي: "أنا ⁠إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي ⁠سروري رؤية المنتخب في نهائيات تستضيفها ".

واختتم قائلا عن المنتخب الإيطالي: "لديهم سجل حافل به أربعة ألقاب يؤهلهم للمشاركة في كأس العالم".



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن المقترح يهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد الخلاف ‌الذي نشب بينهما على خلفية انتقاد الرئيس الأميركي للبابا ليو بابا الفاتيكان بشأن الحرب ‌مع إيران.



وتعرضت إيطاليا لصدمة في ⁠مارس الماضي بعد أن غاب المنتخب الوطني عن ⁠كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي عقب هزيمته 4-1 بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في ⁠الملحق للتصفيات.



وكان إنفانتينو قد طالب، الشهر الماضي، إيران بالمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وصرّح إنفانتينو في مقابلة بقناة مكسيكية قائلا: "نريد أن تلعب إيران، وستلعب إيران في كأس العالم، لا توجد خطة بديلة بل الخطة الأولى فقط".



وأوضح أن "إيران تمثل شعبها، سواء المقيمين في البلاد أو خارجها".

ولا يرغب المنتخب في خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة كما كان مقررا، بل في المكسيك بسبب تصاعد الصراع في .



ويبقى موقف "فيفا" غامضا بشأن إمكانية قبول هذا الطلب أو رغبته في الاستجابة له، بينما أكد إنفانتينو بأن الاتحاد الدولي يريد ضمان مشاركة إيران في كأس العالم وسط أفضل الظروف الممكنة، مضيفا أن "الوضع معقد للغاية".



من جانبها، ذكرت الرسمية "إرنا"، الشهر الماضي، أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قال مؤخرا إن منتخب بلاده سيقاطع الولايات المتحدة، لكنه لن يقاطع كأس العالم، دون تقديم تفاصيل إضافية.