أرسنال يختتم موسم اللقب.. والكأس تنتظره بعد مباراة بالاس

يخوض ، مساء الأحد، آخر مبارياته في الممتاز لموسم 2025-2026، عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس في ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن الجولة الـ38.

ويدخل فريق المدرب ميكيل أرتيتا اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 82 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري في الجولة الماضية، مستفيداً من تعثر بتعادله مع بورنموث 1-1.

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الـ15 برصيد 45 نقطة.

وبعد نهاية المباراة، يتسلم آرسنال كأس الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري عبر موقعها الرسمي.

وتنطلق المباراة عند الساعة 6 مساءً بتوقيت والسعودية، وتنقل عبر قناة "beIN SPORTS 1"، على أن يتولى حفيظ دراجي التعليق عليها.