ليفربول يختتم موسمه أمام برينتفورد

يخوض ليفربول، مساء الأحد، مباراته الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2025-2026، عندما يواجه برينتفورد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ38.
ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 59 نقطة، من دون أن يحسم بعد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 52 نقطة.
وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للنجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لخوض ظهوره الأخير بقميص ليفربول، بعد 9 سنوات مميزة مع الفريق.
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلة تضم:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، نجوموها.
خط الهجوم: جاكبو.