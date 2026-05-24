ليفربول يختتم موسمه أمام برينتفورد

يخوض ، مساء الأحد، مباراته الأخيرة في الممتاز لموسم 2025-2026، عندما يواجه برينتفورد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ38.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في برصيد 59 نقطة، من دون أن يحسم بعد بطاقة التأهل إلى ، فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً للنجم ، الذي يستعد لخوض ظهوره الأخير بقميص ليفربول، بعد 9 سنوات مميزة مع الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

: سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: ، فيرتز، نجوموها.

خط الهجوم: جاكبو.