إصابة بطل سابق للفورمولا 1 في اقتحام مسلح

أُصيب بطل العالم السابق للفورمولا 1 ، البالغ من العمر 71 عاماً، بجروح في الرأس في خلال عملية اقتحام مسلح استهدفت منزله في مدينة نيون ، حيث اقتحم ملثمون المنزل وأجبروا أحد أفراد العائلة على فتح خزنة قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب الشرطة السويسرية.

وأوضحت الشرطة أن المهاجمين دخلوا المنزل أثناء وجود القاطنين فيه، وهددوهم وأجبروا أحدهم على فتح الخزنة، فيما لا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، ولم يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية، بينها صحيفة " " السويسرية، أن بروست كان المصاب في الحادثة، وأن نجله أُجبر على فتح الخزنة، مشيرة إلى أن بطل السابق كان "مصدومًا بشدة" بعد الاقتحام.

وأضافت السلطات أن تحقيقاً موسعاً فُتح بمشاركة أجهزة أمنية عدة، بينها الشرطة السويسرية والفرنسية وخبراء الأدلة الجنائية والجمارك، إلى جانب فريق دعم نفسي للعائلة، فيما تتواصل الجهود لتحديد هوية الجناة.