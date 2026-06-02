بقميص الفراعنة.. بيزيرا يلفت الأنظار خلال لقائه روماريو

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لفت خوان بيزيرا، نجم ، الأنظار خلال تواجده في ، بعدما التقط صورة تذكارية مع أسطورة المنتخب البرازيلي روماريو.ونشر بيزيرا الصورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، لكن أكثر ما جذب انتباه الجماهير كان ظهوره مرتديًا قميص منتخب مصر، ما دفع العديد من المتابعين إلى اعتبارها لفتة دعم للفراعنة قبل انطلاق منافسات 2026.وكان بيزيرا قد لعب دورًا بارزًا في تتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما قدّم مستويات مميزة وساهم مع زملائه في قيادة الفريق إلى اللقب، حيث امتلك الزمالك أحد أقوى خطوط الدفاع في البطولة، كما أنهى الموسم ضمن أقوى الفرق هجوميًّا.وشهدت الفترة الماضية تداول تقارير أشارت إلى أن اللاعب اتخذ قرارًا بعدم العودة إلى مصر عقب سفره إلى البرازيل لقضاء إجازته، بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية.إلا أن إدارة الزمالك سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن اللاعب يقضي إجازته بشكل طبيعي، وأن علاقته بالنادي تسير بصورة جيدة، ولا توجد أي أزمات بين الطرفين.وشددت الإدارة على أن ما تردد بشأن تهديد اللاعب بعدم العودة إلى الفريق لا أساس له من الصحة، خاصة أن النادي أبلغ لاعبيه بصرف مكافآت التتويج بالدوري خلال الأيام المقبلة.وأوضحت أن تأخر صرف المستحقات يعود إلى تركيز الإدارة حاليًّا على إنهاء ملف رفع عقوبة إيقاف القيد، وسداد المستحقات المتأخرة الخاصة ببعض اللاعبين والمدربين السابقين، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي.