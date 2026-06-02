تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بقميص الفراعنة.. بيزيرا يلفت الأنظار خلال لقائه روماريو

Lebanon 24
02-06-2026 | 12:06
A-
A+

بقميص الفراعنة.. بيزيرا يلفت الأنظار خلال لقائه روماريو
بقميص الفراعنة.. بيزيرا يلفت الأنظار خلال لقائه روماريو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، الأنظار خلال تواجده في البرازيل، بعدما التقط صورة تذكارية مع أسطورة المنتخب البرازيلي روماريو.
Advertisement

ونشر بيزيرا الصورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، لكن أكثر ما جذب انتباه الجماهير كان ظهوره مرتديًا قميص منتخب مصر، ما دفع العديد من المتابعين إلى اعتبارها لفتة دعم للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. 


وكان بيزيرا قد لعب دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه، بعدما قدّم مستويات مميزة وساهم مع زملائه في قيادة الفريق إلى اللقب، حيث امتلك الزمالك أحد أقوى خطوط الدفاع في البطولة، كما أنهى الموسم ضمن أقوى الفرق هجوميًّا.

وشهدت الفترة الماضية تداول تقارير أشارت إلى أن اللاعب اتخذ قرارًا بعدم العودة إلى مصر عقب سفره إلى البرازيل لقضاء إجازته، بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية. 

إلا أن إدارة الزمالك سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن اللاعب يقضي إجازته بشكل طبيعي، وأن علاقته بالنادي تسير بصورة جيدة، ولا توجد أي أزمات بين الطرفين.

وشددت الإدارة على أن ما تردد بشأن تهديد اللاعب بعدم العودة إلى الفريق لا أساس له من الصحة، خاصة أن النادي أبلغ لاعبيه بصرف مكافآت التتويج بالدوري خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن تأخر صرف المستحقات يعود إلى تركيز الإدارة حاليًّا على إنهاء ملف رفع عقوبة إيقاف القيد، وسداد المستحقات المتأخرة الخاصة ببعض اللاعبين والمدربين السابقين، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي.
مواضيع ذات صلة
علاج صيني طبيعي لتساقط الشعر يلفت الأنظار علمياً
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة محتشمة.. احلام تلفت الانظار في اطلالتها الاخيرة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة عبد الرازق تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تلفت الأنظار بإطلالة عفوية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24

نادي الزمالك

كأس العالم

الفراعنة

البرازيل

روما

مصري

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-06-02
Lebanon24
10:50 | 2026-06-02
Lebanon24
10:45 | 2026-06-02
Lebanon24
07:57 | 2026-06-02
Lebanon24
07:23 | 2026-06-02
Lebanon24
04:30 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24