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رياضة
كأس العالم 2026.. إليكم قائمة أكثر 10 أندية تمثيلًا
Lebanon 24
03-06-2026
|
23:00
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كُشف عن قوائم المنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات
كأس العالم
2026، التي تنطلق في 11 حزيران المقبل وتستضيفها المكسيك والولايات المتحدة الأميركية.
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وتصدّر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر تمثيلًا في البطولة، مع 19 لاعبًا موزعين على مختلف المنتخبات الوطنية، في مؤشر جديد على الحضور العالمي الواسع للنادي خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي خلفه نادي بايرن ميونيخ الألماني بـ18 لاعبًا دوليًا، فيما يتقاسم
باريس سان جيرمان
الفرنسي وآرسنال الإنجليزي المركز الثالث بـ16 لاعبًا لكل منهما، ليُكملوا مشهد الهيمنة الأوروبية على المراتب الأولى.
كما سجّل نادي
برشلونة
الإسباني حضورًا بـ15 لاعبًا، في حين كان لافتًا دخول نادي الهلال السعودي القائمة في المركز السادس بـ12 لاعبًا دوليًا، ليكون النادي الوحيد من خارج
أوروبا
ضمن العشرة الأوائل.
وضمّت القائمة كذلك أندية إنجليزية بارزة، بينها كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وليفربول، إلى جانب أتلتيكو
مدريد
، ما يعكس التنوع الكبير في توزيع اللاعبين على المنتخبات المشاركة.
في المقابل، شكّل غياب
ريال مدريد
عن المراتب العشر الأولى مفاجأة لافتة، إذ يملك 10 لاعبين فقط في البطولة، من دون أي لاعب يمثل المنتخب الإسباني.
وفي ما يلي ترتيب الأندية الأكثر تمثيلًا في كأس العالم 2026:
1- مانشستر سيتي (19)
2- بايرن ميونيخ (18)
3- آرسنال (16)
4-
باريس
سان جيرمان (16)
5- برشلونة (15)
6- الهلال (12)
7- أتلتيكو مدريد (12)
8- كريستال بالاس (12)
9- مانشستر يونايتد (11)
10- ليفربول (11)
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