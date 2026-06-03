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رياضة

3 ملفات معقدة تنتظر الزمالك بعد عقوبة فيفا الجديدة

Lebanon 24
03-06-2026 | 14:00
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3 ملفات معقدة تنتظر الزمالك بعد عقوبة فيفا الجديدة
3 ملفات معقدة تنتظر الزمالك بعد عقوبة فيفا الجديدة photos 0
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تواجه إدارة نادي الزمالك المصري أزمة متصاعدة بعد صدور عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقضي بإيقاف القيد لفترتي تسجيل، على خلفية قضية مستحقات اللاعب المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق.
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وجاء قرار غرفة فض المنازعات في "فيفا" ليؤكد عدم التزام النادي بسداد المستحقات المالية المستحقة للاعب، ما ترتب عليه فرض عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد.

وتتزامن هذه التطورات مع وضع إداري ومالي معقّد يعيشه النادي، في ظل وجود نحو 17 قضية منظورة لدى "فيفا"، تصل قيمتها الإجمالية إلى قرابة 6 ملايين دولار، تشمل مستحقات لاعبين ومدربين سابقين وغرامات مالية وأقساط متأخرة لأندية أخرى.

وفي المقابل، لم يصدر نادي الزمالك أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن القرار، ما زاد من حالة الغموض وفتح باب التساؤلات لدى الجماهير حول حجم الالتزامات المالية غير المعلنة.

وتنعكس هذه العقوبة على النادي في عدة مستويات أساسية:

أولاً: إرباك تحضيرات دوري أبطال إفريقيا
يؤثر قرار منع القيد مباشرة على قدرة الزمالك في تدعيم صفوفه قبل خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث لن يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد لسد النواقص أو تعويض الرحيل المتوقع لبعض العناصر الأساسية، ما يفرض قيودًا فنية على الجهاز الفني قبل انطلاق البطولة.

ثانياً: ضغط مالي متزايد لتسوية النزاعات
تضع القضايا المتراكمة على النادي الإدارة أمام التزام مالي كبير لتسوية الملفات العالقة ورفع عقوبة القيد، وهو ما يفاقم الأعباء على خزينة النادي ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية في الفترة المقبلة.

ثالثاً: تأثير سلبي على صورة النادي
تكرار عقوبات الإيقاف وتعدد الشكاوى الدولية ينعكس سلبًا على صورة الزمالك كمؤسسة رياضية كبرى، ما قد يؤثر على قيمته التسويقية وقدرته على جذب الرعاة واللاعبين، إلى جانب إضعاف الثقة في استقراره الإداري والمالي على المدى القريب.
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