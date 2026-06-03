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رياضة

استعدادا للمونديال.. الجزائر تهزم هولندا وترفع المعنويات

Lebanon 24
03-06-2026 | 23:49
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استعدادا للمونديال.. الجزائر تهزم هولندا وترفع المعنويات
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حصل منتخب الجزائر على قوة دفع جيدة للغاية قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 11 حزيران الجاري.
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وتغلب المنتخب الجزائري 1 - صفر على مضيفه منتخب هولندا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما للمونديال.

وعلى ملعب (دي كويب) في مدينة روتردام الهولندية، أحرز أنيس حاج موسى هدف المنتخب الجزائري الوحيد في الدقيقة 86، ليرفع من معنويات منتخب (محاربو الصحراء)، قبل أيام قليلة للغاية من انطلاق المونديال.

ويتواجد المنتخب الجزائري، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2014 بالبرازيل في المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات الأرجنتين (بطل العالم) والأردن والنمسا.

في المقابل، أوقعت القرعة المنتخب الهولندي، الذي لا يزال يبحث عن تتويجه الأول بكأس العالم، بعدما سبق أن نال الوصافة في ثلاث مناسبات، بالمجموعة السادسة، بجوار منتخبات تونس والسويد واليابان، علما بأنها المرة الـ12 التي يشارك فيها بالمونديال.
 

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